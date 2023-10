Los empresarios no se conforman con el tercer carril reversible de la AP-4: "No es la solución"

El incendio de un camión en la autopista Sevilla-Cádiz (AP-4) dejó el pasado mes de agosto atrapadas a miles de personas que circulaban por esta vía en la que el tráfico estuvo interrumpido durante más de cuatro horas, en plena ola de calor. Aquello fue un incidente aislado, no así las retenciones que se registran a diario en la autopista, agravadas en verano por el mayor número de desplazamientos, pero que se extienden durante todo el año tanto por el aumento del tráfico pesado de mercancías como del de particulares.

Los empresarios llevan décadas reclamando una solución al estrangulamiento de Sevilla y Cádiz por la falta de infraestructuras, que "sigue lastrando nuestro desarrollo económico". Y la solución, según han reiterado los presidentes de las Cámaras de Comercio y Confederaciones de Empresarios de ambas provincias, pasa por el tercer carril de origen a destino en ambos sentidos de la circulación de la AP-4 y el desdoble de la Nacional 4, en concreto del último tramo de 53 kilómetros que discurre entre el aeropuerto de Jerez y Villafranca.

Los responsables de los empresarios han celebrado este lunes en Jerez de la Frontera un nuevo encuentro de la mesa 'Infraestructuras para el desarrollo. Soluciones para el eje Sevilla-Cádiz' tras el mantenido en noviembre en Los Palacios, mes en el que también tuvieron una reunión "esperanzadora" con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

El parche del tercer carril reversible

Pero el tiempo corre sin que se registren avances, ya que los empresarios consideran que el tercer carril reversible hasta Las Cabezas, anunciado por la vicepresidenta primera en funciones del Gobierno central, Nadia Calviño, durante su estancia en la provincia este verano y ya presentado por el Ministerio, no resuelve el problema de fondo. "No convence a nadie y debemos descartarlo porque no es solución, aunque sea rápida", ha deslizado un empresario presente en el encuentro.

"Que sepamos no hay nada presupuestado, pero hasta la última reunión con el secretario general de Infraestructuras, que fue "esperanzadora", se contemplaba el tercer carril en ambos sentidos, pero "la ministra Calviño lo cambia, se nota que nada más viene en verano, cuando el problema es de todos los días y quien utiliza la autopista tiene que invertir más tiempo, contar con un margen, para llegar a su destino", ha explicado el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas.

Los empresarios no quieren parches, sino soluciones definitivas, frente a las "horas de retenciones" de la autopista, una infraestructura en la que se produce un "efecto jaula" porque "fue diseñada sólo con dos accesos y salidas para que todo el mundo pagara el peaje", ha subrayado el anfitrión del encuentro, quien ha criticado que muchos conductores "tengan que jugarse la vida en la N-4 para intentar llegar a tiempo a su destino, aunque con menos seguridad".

Miguel Rus, su homólogo en la patronal de Sevilla (CES), ha recordado que antes de la liberación del peaje, en enero de 2020, "ya alertamos de que la AP-4 no podía absorber el tráfico, que desde entonces se ha incrementado un 50%, mientras que el pesado se ha triplicado, por lo que cada día circulan 85.000 personas por los distintos tramos". Al exceso de tráfico de la AP-4 se une la falta de comunicaciones alternativas, ya que "sólo existe el desdoble de la N-4 de Dos Hermanas a Los Palacios y han tardado seis años en hacerlo".

Proyectos aparcados en la cuneta

En consecuencia, ha indicado Rus, "requerimos un plan integral que garantice la movilidad y la sostenibilidad de Sevilla Y Cádiz", pues persiste el "bloqueo de dos provincias estratégicas, en las que los proyectos están aparcados en la cuneta cuando se sabía que esta situación se iba a producir". "Sevilla y Cádiz no pueden esperar más, por lo que pedimos la máxima urgencia", ha añadido.

El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha calificado la situación de "vergüenza", después de "muchas promesas sin que al final se haga nada", y ha alertado del peligro añadido para la circulación por el "deterioro cabalgante del firme de la autopista en el último año, un "arreglo que hay que acometer ya, antes incluso que el tercer carril", ha apuntado otro empresario sevillano presente en el acto.

Los responsables de las Cámaras del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, y Cádiz, Ángel Juan, han hecho hincapié en el impacto negativo de la saturación de la autopista para el transporte de mercancías de los dos puertos marítimos, en particular para el de Algeciras, el principal de España, "en una provincia en la que el transporte de mercancías por ferrocarril es muy bajo y está en descenso", ha explicado Fenoy.

La ironía de seguir sin peaje a cambio del uso del tren

En este sentido, Javier Sánchez Rojas ha aludido a la "ironía que se da en el sur del sur de Europa" con la aceptación por parte de Bruselas de mantener la supresión del peaje a cambio de que se aumente el uso del ferrocarril. "En la Bahía de Cádiz y Jerez se han reducido las conexiones con Sevilla a la mitad, de seis a tres, y si hablamos del Campo de Gibraltar, es de risa, porque del corredor ferroviario entre Algeciras y Bobadilla ya ni hablamos".

Sánchez Rojas ha asegurado que "para cumplir lo que la Unión Europea le pide a España hace falta el tercer carril -de origen a destino y en ambos sentidos-, el desdoble de la N-4 y recuperar los trenes". "El Ministerio dice que para estos proyectos son necesarios cinco o seis años; llevamos uno desde que empezamos a recordar que son necesarios y esperamos que no pasen cinco años recordando", ha apostillado.