Autorizan la vuelta a los vecinos desalojados de La Greduela en Jerez

Los vecinos de La Greduela han recibido este viernes el visto bueno para regresar a sus viviendas, tras la autorización de la dirección del 112. La Junta ha permitido la vuelta de estos vecinos del Jerez rural, 42 personas, tras las labores de asentamiento que se han realizado en la carretera CA-3110. Se trata de una vía que atraviesa las barriadas rurales de La Ina y Rajamancera y conduce a la ELA de Torrecera.

Desde el gobierno local ya se informó este viernes por la mañana de que “de las 10 barriadas rurales afectadas por los fenómenos meteorológicos adversos y las inundaciones quedan 2 por limpiar de barro Las Pachecas y El Portal; y que de 40 calles afectadas, sólo quedan 5 pendientes de atender”. Es decir, el Ayuntamiento ha atendido en 4 días el 80% de las calles afectadas.

Además, el Ayuntamiento de Jerez ya informó que en La Greduela a se había recuperado el servicio de recogida de residuos y de limpieza después de 15 días, una vez que el acceso a esta zona ya se ha despejado.

Por el momento, deberán continuar fuera de sus hogares los 474 vecinos de Las Pachecas y 55 de Los Cejos del Inglés. Hay que recordar que el nivel del río Guadalete aún se encuentra en nivel naranja (con 5,4 metros).