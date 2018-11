La Ampa del instituto Seritium reclama un auxiliar de conversación

Desde la Ampa del IES Seritium denuncian la situación generada en la enseñanza bilingüe del centro ante la ausencia del auxiliar de conversación y que según la orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros de la comunidad autónoma de Andalucía, establece en su artículo 23.1, que los centros bilingües, serán dotados, al menos, con un auxiliar de conversación a tiempo total o parcial: "Obviamente esta ley se está incumpliendo".

"Durante el curso 2017-18 sólo tuvimos adjudicado el auxiliar de conversación, compartido con otro centro de Jerez, durante un mes del curso, concretamente el auxiliar se incorporó el 23 de noviembre de 2017 y se ausentó al 21 de Diciembre de 2017, de forma que si contamos los días festivos no llegó a estar ni tres semanas. Esta circunstancia se puso en conocimiento de la Coordinadora Provincial de Bilingüismo en enero de 2018 y no se subsanó la ausencia en todo el resto del curso", subrayan desde la Ampa.

¿Qué funciones tiene el auxiliar de conversación? Según el Ministerio de Educación debe apoyar al profesor titular o profesores; ayudar a reforzar, sobre todo, las destrezas orales y comunicativas del alumnado; y compartir aspectos de su cultura.

La presidenta de la asociación, Geli Sánchez, recuerda que desde el pasado el 1 de octubre el centro se pone en contacto con la Coordinadora Provincial de Bilingüismo "para interesarme por el auxiliar correspondiente al curso 2018-19 y nos comentan que no hay".

"En julio de este año la Consejería de Educación manifestaba que unos 1.300 auxiliares de conversación nativos se incorporarían el próximo curso a centros bilingües andaluces, 355 más que en el curso anterior. Así lo dio a conocer en un comunicado, que detallaba que el incremento progresivo de auxiliares de conversación era una de las medidas recogidas en el Plan Estratégico para el Desarrollo de los Lenguas en Andalucía, Horizonte 2020", recuerda la presidenta.

"La Consejería decía que dotaría a los centros bilingües de uno o dos auxiliares de conversación según el número de grupos bilingües existentes, y destacaba la figura del auxiliar de conversación como uno de los recursos más exitosos en los centros bilingües", añade.

Desde esta Ampa se preguntan "¿dónde están todos esos auxiliares de conversación? Obviamente en nuestro centro no. O no se ha dotado de tantos auxiliares como prometieron, o no entendemos donde radica el problema".

Sánchez añade que las Delegaciones Territoriales pueden reorganizar los recursos disponibles de auxiliares de conversación "en casos de claro desequilibrio y según las necesidades de los centros públicos bilingües de la localidad". "Es decir, está en la mano de la Delegación de Cádiz, solucionar el problema. Pues estamos a noviembre y nada de nada. Solicitamos que como mínimo, dos días a la semana podamos contar con un auxiliar de conversación, a objeto de minimizar en lo posible los efectos originados por no contar con auxiliar de conversación", remarca la presidenta de la Ampa.