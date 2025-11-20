Dos aviones con destino a Sevilla son desviados a Jerez

Dos aviones con destino a Sevilla han tenido que ser desviados en la tarde de este jueves al Aeropuerto de Jerez debido a que el aeródromo sevillano ha estado unas dos horas inactivo tras tenerse que retirar de su pista un avión de Ryanair que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia nada más despegar con rumbo a Marraquech.

Las dos aeronaves que han tenido que aterrizar en Jerez son ambas de la compañía Vueling. Uno de ellos procedía de Barcelona y el otro de la terminal de Tenerife Norte. También han sido desviados otras aeronaves a los aeropuertos de Málaga y Faro (Portugal), con origen en Eindhoven (Países Bajos) y Viena. Ambos aviones han vuelto a Sevilla en torno a las siete y media de la tarde una vez se restableció la normalidad en la instalación aeroportuaria sevillana.

La actividad en el aeropuerto sevillano quedó paralizada poco antes de las 17.30 horas, aunque media hora antes se habían comenzado a desviar vuelos para facilitar el aterrizaje del aparato, un Boeing 737-800, con 189 pasajeros -el tope de su pasaje. Fuentes de Aena explicaron a la Agencia EFE que el comandante del vuelo, que tenía como destino Marraquech, ha detectado un problema nada más despegar y ha pedido volver a la pista cuanto antes, lo que se ha autorizado tras librarse del combustible que llevaba, para garantizar la seguridad en el regreso a tierra.

El aterrizaje se ha realizado sin que ni los pasajeros ni el personal de cabina haya sufrido problema alguno, y han sido desalojados sin problemas, aunque se ha producido cierta alarma al provocarse una humareda al tomar tierra. Mientras que el 112 ha indicado que se ha avisado de un problema en el tren de aterrizaje, fuentes del sector aéreo consultadas por EFE han indicado que el aparato ha podido sufrir un problema en su sistema hidráulico, crucial para controlar alerones o timones, el tren de aterrizaje y los frenos, de modo que el piloto habría pedido el regreso urgente a pista al no tener pleno control del avión.