Vueling da un paso al frente en el Aeropuerto de Jerez

Cuando a mediados del pasado mes de enero Ryanair anunció su marcha del Aeropuerto de Jerez, y se comprobó que no iba de farol en el pulso que mantiene con el Ministerio de Transportes y con Aena por las tasas aeroportuarias, muchos ojos del sector aeroportuario y turístico de la provincia pusieron sus miras en Vueling. No en vano, la compañía perteneciente al grupo IAG competía en dos de las tres rutas que operaba la low cost domiciliada en Irlanda y en años precedentes había abierto nuevas rutas internacionales que no tuvieron el éxito esperado.

Por el momento elegido, el anuncio de Ryanair dejó sin apenas margen de maniobra al resto de compañías para tratar de cubrir el hueco aumentando la oferta que ya tenían programada para la temporada alta, que como suele ser habitual empieza a finales de marzo. Esto provocó que, junto con la caída de pasajeros de la ruta de Iberia con Madrid, el Aeropuerto de Jerez continúe arrastrando en el acumulado del año unos registros inferiores a los de 2024.

Ahora bien, conforme fue avanzando el año, Vueling empezó a operar más conexiones en las rutas con Barcelona y Palma de Mallorca —también realiza otra con Bilbao, aunque esta es estacional—. Y para esta temporada invernal, que se inició la pasada semana, ya se han programado más frecuencias que las realizadas el año pasado año.

Teniendo en cuenta estos incrementos, todo apunta a que la compañía cerrará su mejor año en el Aeropuerto de Jerez desde que empezó a operar en marzo de 2007 —desde entonces solo hubo un paréntesis de dos años sin conexiones entre 2012 y 2013—. Con datos acumulados hasta septiembre, la compañía ha movido a unos 155.800 pasajeros y ha realizado 930 operaciones, 175 más que en el mismo periodo de 2024. No en vano, en los tres primeros trimestres de este año es la compañía que más pasajeros ha movido por la terminal jerezana, superando al grupo Iberia en unos 8.000 pasajeros aproximadamente.

Así, teniendo en cuenta esta progresión, la aerolínea domiciliada en Barcelona al cierre de 2025 podrá superar su mejor año hasta ahora en las instalaciones aeroportuarias jerezanas, que fue 2022 donde llegó a mover más de 197.000 pasajeros y operó 1.284 vuelos. En aquel año, Vueling llegó a tener cinco rutas desde Jerez, dos de ellas con destinos internacionales (Londres-Gatwick y París-Orly), aunque estas dos últimas no lograron consolidarse.

Este miércoles, y de la mano de la Junta de Andalucía, la aerolínea anunció un notable incremento de su oferta para la temporada alta de 2026 en las tres rutas que opera en Jerez. Así, a partir de la primera semana de mayo, habrá doble conexión diaria con Barcelona durante cinco días a la semana (martes, miércoles, jueves, viernes y domingos) y el resto de la semana una diaria —dos frecuencias más frente al verano pasado—.

Mientras, con Palma de Mallorca habrá seis conexiones semanales (únicamente no habrá los sábados) desde principios de abril, aumentando la oferta respecto a la pasada temporada. También se ha anunciado una triple conexión semanal con Bilbao, aunque por el momento solo se está comercializando dos vuelos a la semana.

El PP atribuye a la Junta el aumento de la oferta con Jerez

Tras conocerse los planes de expansión de Vueling, el PP de Jerez emitió un comunicado donde atribuye este anuncio a la gestión de la Junta de Andalucía con las aerolíneas, asegurando que el Gobierno andaluz está trabajando "por mejorar la conectividad de Jerez y fortalecer su competitividad turística y económica". En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, señaló que este incremento es fruto de "la colaboración del Gobierno andaluz con las aerolíneas" que está "dando frutos tangibles, favoreciendo la llegada de más turistas, la creación de empleo y la dinamización del sector servicios y hostelero de la ciudad y su entorno".

Asimismo, la regidora volvió a cargar contra el Gobierno de España, al que continúa acusando de que su objetivo es "cerrar el Aeropuerto" y le volvió a reprochar que se dedique a "espantar operadores y a confrontar con las empresas del sector", en clara referencia al conflicto que Aena mantiene con Ryanair.

Diputación confirma la recuperación de la conexión de Berna

Por otro lado, la Diputación ha confirmado la recuperación de una conexión internacional con el Aeropuerto de Jerez para el próximo año. Ya Diario de Jerez publicó hace más de dos semanas que en la próxima temporada alta la terminal volverá a tener dos rutas desde Suiza —Zúrich y Berna—. La primera seguirá siendo operada por la aerolínea Edelweiss, del grupo Lufthansa, mientras que la segunda la hará la compañía Chair Airlines.

Los billetes para esta conexión ya están siendo comercializados tanto por la compañía aérea, que regresará así a Jerez tras varios años de ausencia, como por parte del turoperador Belpmoos Reisen, que también vuelve a trabajar con este destino.

Esta conexión estará operativa durante dos periodos. Así, la primera tanda de vuelos se realizarán entre el 7 de abril y el 26 de mayo con una conexión semanal (los martes). Mientras, la segunda estará entre el 8 de septiembre y el 13 de octubre. Por el momento, se comercializan 28 operaciones para toda la temporada alta del año próximo.