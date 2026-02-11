Aviso amarillo por fuertes vientos este viernes en Jerez

La Agencia Estatal de Meteorología activará el próximo viernes un aviso amarillo por fuertes vientos en Jerez. En concreto, la alerta estará vigente entre las seis de la mañana y las nueve de la noche en toda la campiña. Se prevé que puedam registrarse rachas máximas de hasta 70 km/h. Los vientos será de componente oeste.

El aviso coincide con la llegada de una borrasca de gran impacto denominado 'Nils'. No obstante, su incidencia se verá reflejada principalmente en la zona norte de España y en Jerez no se esperan grandes consecuencias más allá de las rachas de viento, según las predicciones actuales.

En cambio, sí se esperan lluvias intensas en la comarca de Grazalema, donde hay avisos amarillos por precipitaciones tanto este jueves como el viernes.