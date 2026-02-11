Carreteras cortadas hoy miércoles 11 en la provincia de Cádiz y rutas alternativas
Casi cuarenta vías continúan cortadas por desprendimientos, socavones e inundaciones
La recuperación de la conexión por tren entre Jerez y Sevilla, a expensas de retirar un poste eléctrico caído en las vías entre Sevilla y Las Cabezas
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha publicado este miércoles los cortes y restricciones temporales de tráfico en numerosos tramos de la red viaria de la provincia. Se deben a vías afectadas fundamentalmente por desprendimientos, socavones, hundimientos e inundaciones. Se detallan las afecciones registradas a las 8:30 horas:
Comandancia de Cádiz
- N-340 (Cádiz–Vejer). Km 36 (Vejer/Barbate). Cortada por desprendimiento. Alternativa: A-48, A-2233 y A-314.
- A-314 (N-340 pk 36,712 – Barbate). Pk 0–0,900 (Vejer/Barbate). Cortada por desprendimiento. Acceso a Barbate: por Puente Antiguo.
- A-381 (Jerez–Los Barrios). Km 1 (ramal salida sentido Algeciras). Cortado. Km 79,5 sentido Jerez: carril derecho cortado por socavón. Km 75,6–75,2 (decreciente): carril derecho cortado por lengua de barro.
- A-372 (Arcos–Ronda). Km 29–46 (El Bosque/Grazalema/Ubrique). Cortada por desprendimientos y socavones. Entre El Bosque y Benamahoma (km 29–35) se abre puntualmente para entrada/salida.
- A-373 (Villamartín–A-384–Algatocín). Pk 9–11,700 (Villamartín/Prado del Rey). Cortada por hundimiento.
- A-374 (Algodonales–Ronda). Km 8 (Algodonales/Arcos). Carretera hundida.
- A-2075 (A-491–Rota). Km 0–2,350 (Rota). Corte total por hundimiento.
- A-2302 (Grazalema–Ubrique). Km 0–8 (Villaluenga/Ubrique). Cortada por deslizamiento.
- A-2304 (Alcalá–Ubrique). Km 42,600–42,900 (Alcalá/Chiclana). Cortada por riesgo de desprendimientos. Desvío por casco urbano de Alcalá.
- A-7276 (Cuevas del Becerro–Alcalá del Valle). Pk 11,100–15,360 (Alcalá del Valle). Cortada por deslizamiento.
- A-8126 (Morón–Algodonales). Km 30–33,200 (Algodonales). Carretera hundida. Desvío por La Muela.
- CA-3102 (Bodegón Blanca Paloma). Km 5–2,200 (Jerez). Cortada por inundación.
- CA-3108 (Estella–Lomopardo). Km 4,7–5,3 (Jerez). Cortada Lomopardo–Venta Cartuja por inundación.
- CA-3109 (El Portal–A-381, Holcim). Km 0–2 (Jerez). Cortada por inundación.
- CA-3110 (Carretera de La Ina). Km 0–8 (Jerez). Cortada por inundación.
- CA-3113 (Puerto Real–Jerez). Km 13–18 (Jerez). Cortada por inundación.
- CA-4107 (Torrecera–Paterna). Km 0–7,5 (Jerez). Cortada por inundación.
- CA-5101 (Arcos–CA-4101). Km 2–12 (Arcos). Cortada por inundación.
- CA-5200 (Carretera Pajarete). Cortes por inundación en km 3,6 y 13,1 (Alcalá/Jerez/Villamartín).
- CA-6105 (Carretera del Regadío). Km 0–15 (Arcos/Villamartín). Cortada por inundación.
- CA-8100 (A-384–Puerto Serrano). Km 0–2,9 (Villamartín). Cortada por hundimiento.
- CA-8104 (Ubrique–Cola Embalse Hurones). Km 0–3,6 (Ubrique). Corte total por gran socavón.
- CA-8105 (Ubrique–Embalse Hurones). Km 0–4,85 (Ubrique). Corte total por gran socavón.
- CA-9100 (A-384–Madrigueras). Km 0–3,5 (Algodonales). Socavón de grandes dimensiones.
- CA-9101 (A-384–Coripe). Km 0 (Olvera). Cortada por desprendimiento.
- CA-9102 (A-384–Olvera). Km 0–8 (Olvera). Cortada por hundimiento.
- CA-9104 (Grazalema–Zahara). Km 2 y 12,9. Cortada por desprendimiento. Abierta la travesía de Zahara.
- CA-9107 (A-384–Alcalá del Valle). Km 0–2 (Olvera). Cortada por grieta en calzada.
- CA-9108 (Torrealhaquime–A-384). Km 0–2. Cortada.
- CA-9109 (A-374–Olvera). Km 5–14,9. Cortada por desprendimientos.
- CA-9113 (El Gastor–Setenil). Km 0–14. Hundimiento de vía.
- CA-9118 (CA-9120/Setenil). Km 0–1,3. Cortada por desprendimiento.
- CA-9120 (Setenil–Torrealhaquime). Km 8. Cortada por inundación.
Comandancia de Algeciras
- A-381 (Jerez–Los Barrios). Km 77,700 (sentido Jerez). Corte total por desprendimientos en túnel (km 74,700). Alternativa: vía de servicio y reincorporación en km 73,300.
- A-405-R2 (Estación San Roque/A-405). Km 0–0,400. Cortada sentido decreciente por inundación. Abierta en sentido ascendente.
- CA-8200 (A-405–El Tesorillo). Pk 6–10 (Jimena). Cortada por agua.
- CA-8201 (A-405–Puerto Galis). Km 2–29 (Jimena). Cortada por desprendimiento.
Recomendaciones
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz insiste en la necesidad de evitar desplazamientos si no son imprescindibles, hasta que la situación mejore. Asimismo, pide que se repete la señalización y los desvíos. Ante cualquier duda, "consulta estado de carreteras en DGT (011 y app miDGT) y canales oficiales. Los servicios de emergencia y mantenimiento trabajan para restablecer la circulación con seguridad"
