El aviso amarillo en Jerez deja casi 19 litros en una hora y numerosas incidencias

Un Policía Local desatasca a mano una de las alcantarillas de la avenida Cantos Ropero, en el polígono El Portal de Jerez.

Una tromba de agua ha causado numerosas incidencias en Jerez, tanto en la zona urbana como en la rural. Las intensas precipitaciones han dejado 18,8 litros por metro cuadrado en la ciudad en solo una hora, entre las siete y las ocho de la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene aún activo, hasta las 11 de la mañana, el aviso amarillo por lluvias. De momento, la estación meteorológica del aeropuerto ha registrado hasta las 9:30 horas un total de 22,9 litros por metro cuadrado.

Como consecuencia, antes de las ocho de la mañana, se ha procedido al cierre del puente de la avenida Caballero Bonald que se estaba anegando, para evitar que quedasen conductores atrapados. Igualmente, en torno a las ocho de la mañana, el Ayuntamiento de Jerez ha informado de que ante la previsión "de lluvia de gran intensidad entre las 7 y 9 horas con vientos de hasta 70 km/h" se procedió a cortar calle Porvera. Además, se dio aviso al colegio San José de esta decisión.

Primeras incidencias por la lluvia en Jerez: cortes en la calle Porvera, puente de Caballero Bonald y avenida Cantos Ropero

A pesar de la intensidad de la lluvia en determinados momentos, no se han registrado inundaciones en el centro de la ciudad.

Otro de los puntos afectados de la ciudad ha sido la avenida Cantos Ropero, en el polígono El Portal, a la altura de la ITV. Una vez más esta vía de la zona sur de la ciudad se ha convertido en una enorme 'piscina'.

La avenida Cantos Ropero de Jerez, anegada de agua

En la zona rural, desde el Ayuntamiento de La Barca se ha informado de la caída de un árbol en la A-2003, a la altura de la Venta la Cueva de Estella. También se ha advertido de la existencia de una balsa de agua en la carretera de La Barca a San Isidro del Guadalete, a la altura del cortijo de La Florida.