El aviso por calor en Jerez baja a amarillo pero subirá a naranja durante el fin de semana

Columna de humo de uno de los incendios desatados este miércoles día 13 en la zona rural de Jerez y de los que el Infoca da por estabilizados

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Jerez de la Frontera y su zona rural un ligero descenso de las temperaturas significativamente altas que pasarán del intervalo de los 41º-42º registrados en las últimas horas a los 39º-40º que se prevén este jueves 14 de agosto.

Es decir, la Aemet ha rebajado el aviso naranja activado ayer al amarillo previsto está jornada en Jerez y la campiña por temperaturas máximas de 39º, aunque localmente podrían alcanzar los 40º, según vaticina en su página web.

Los cielos estarán hoy en Jerez despejados y soleados, las mínimas alcanzarán los 23º y seguirá soplando viento de levante con rachas fuertes de componente sudeste y velocidades medias de 25 kilómetros por hora.

Este aviso de color amarillo se repetirá mañana viernes día 15, jornada festiva en todo el país por la Virgen de la Asunción, el conocido como Puente de Agosto y para el que se prevé un aluvión de desplazamientos por las carreteras de la provincia, con especial relevancia en la A-4 y la AP-4.

Esta pequeña caída de las temperaturas máximas apenas durará un par de días ya que el sábado 16 de agosto se espera un repunte de los valores diurnos hasta los 42º, por lo que la Agencia Estatal ya ha activado un nuevo aviso naranja por riesgo importante de calor y que podría repetirse la jornada del domingo en el que se anuncian 41º en el termómetro.

En principio, el bochorno aflojará a comienzos de la semana que viene cuando las temperaturas caigan hasta los 36º que se vaticinan para el martes, aunque habrá que estar pendiente de la masa de aire cálida y de la evolución de la ola de calor en las próximas horas.

Sin apenas cambios en Andalucía con aviso naranja en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla

La ola de calor sigue azotando Andalucía por duodécimo día consecutivo, aunque las temperaturas extremas comienzan a remitir por segundo día seguido este jueves.

Aun así, se mantiene activo el aviso naranja por altas temperaturas en varios puntos de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 42 grados.

Asimismo, la alerta amarilla afectará a Cádiz, Almería y Granada, mientras que Málaga permanecerá, por segundo día consecutivo, fuera del riesgo por calor.

Córdoba

Según la Aemet, estos avisos permanecerán activo desde las 13,00 hasta las 21,00 horas. En concreto, Córdoba el aviso naranja se mantendrá vigente en la campiña, donde se esperan alcanzar temperaturas máximas de hasta 42 grados. Asimismo, las comarcas de Sierra y Pedroches y la Subbética se verán afectadas por el aviso amarillo ante el riesgo de alcanzar los 39ºC, que localmente podrían llegar a rozar los 40 grados.

Huelva

En las tierras onubenses, el calor dejará avisos de nivel naranja en la comarca de Andévalo y Condado, por máximas de 40 grados, que tendrán mayor probabilidad de alcanzarse al este de la zona. De igual forma, Aracena y el litoral permanecerán bajo aviso amarillo, donde el mercurio podría llegar a registrar hasta los 39ºC y 36ºC, respectivamente.

Asimismo, se mantendrá activa la alerta naranja en la misma franja horaria en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, así como en el Valle del Guadalquivir, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 41 grados. Además, se decretará aviso amarillo en Cazorla y Segura y Capital y Montes, donde se prevén máximas de hasta 39ºC, pudiendo alcanzarse localmente los 40 grados.

Sevilla

Ya en Sevilla, la campiña estará en riesgo naranja por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 42 grados. Además, la alerta amarilla se activará en la Sierra Norte, donde se esperan temperaturas de hasta 39ºC, alcanzando de forma local los 40 grados; así como en la Sierra Sur por previsión de máximas de hasta 38 grados.

Cádiz, campiña de Jerez y Granada

En las tierras gaditanas solo se activará un aviso amarillo por calor en la campiña, al igual que en la comarca granadina de la Cuenca del Genil, donde los termómetros podrían llegar a superar los 39 grados, e incluso alcanzar los 40 de forma local.

Almería

Un panorama similar se presenta en Almería, donde únicamente se decretará la alerta amarilla en Poniente y Almería capital, por máximas de hasta 36ºC.

En las capitales de provincia, se esperan las siguientes temperaturas mínimas y máximas: Almería, 25ºC y 35ºC; Cádiz, 26ºC y 34ºC; Córdoba, 23ºC y 42ºC; Granada, 22ºC y 38ºC; Huelva, 22ºC y 36ºC; Jaén, 25ºC y 39ºC; Málaga, 25ºC y 31ºC y Sevilla, 25ºC y 41ºC.