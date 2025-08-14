El fuego se encuentra ya controlado en la zona rural de Jerez

El Ayuntamiento de Torrecera ha informado, este jueves por la mañana, que el incendio originado en la tarde de ayer miércoles 13 de agosto en la zona del Cortijo de los Isletes "se encuentra actualmente controlado gracias a la rápida intervención de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, Protección Civil, Policía Local y Plan Infoca, que actuaron de forma coordinada con medios terrestres y aéreos para contener el avance de las llamas por las zonas colindantes".

Durante toda la noche, "se han llevado a cabo trabajos de remate y refresco de zonas calientes en diversos puntos del área afectada, manteniendo en la zona una bomba rural pesada y un vehículo nodriza".

Desde el consistorio, de este entidad local autónoma han agradecido "enormemente el gran trabajo realizado y la coordinación entre todos y cada uno de los medios desplegados, así como la colaboración de los vecinos de la zona para la extinción del incendio".

Asimismo, han pedido que "extremen las precauciones durante los próximos días de alerta y se informen por los medios oficiales".

El alcalde de Torrecera, Francisco Arcila, permaneció ayer durante el despliegue de efectivos en la zona afectada y en contacto permanente con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, así como con el resto de alcaldes de la zona rural afectados por los diversos focos, que también estuvieron reunidos de urgencia en el Ayuntamiento de La Barca.

El alcalde de Torrecera, Francisco Arcila, ayer junto a María José García Pelayo y Agustín Muñoz, en la zona cercana a los incendios.

Hay que recordar que el Infoca ya informó anoche de el incendio de Jerez había quedado estabilizado a las 21:50 horas. "Ahora trabajamos ya para controlarlo", han señalado. Tal como detallaron, el incendio estabilizado es aquel en el que, sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar al fuego libremente.

Desde el Ayuntamiento de Jerez también explicaron anoche que el dispositivo especial desplegado seguía "controlando a esta hora los focos aún activos". Por estos motivos, durante la noche y la madrugada de este jueves, retenes de bomberos han seguido trabajando en la zona.

Gran despliegue de efectivos

Desde el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz detallaron ayer que, desde las 15.30 horas aproximadamente, un total de 17 efectivos y 8 vehículos de los parques de Jerez, Medina, Benalup, Cádiz y El Puerto de Santa María estaban interviniendo en un incendio rural en Jerez. Se trataba "de dos focos que afectan a pastos en zonas cercanas a las entidades locales autónomas de La Barca de la Florida, Torrecera y El Torno". Además, de otro foco más en El Torno.

Para poder hacer frente a la situación, que dificultó el viento, se activó también el Plan Infoca y hasta las áreas afectadas se desplazaron un helicóptero semipesado, una autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente. Posteriormente, se unió un segundo helicóptero.