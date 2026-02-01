Aviso amarillo por lluvias este lunes en Jerez: se esperan hasta 15 litros por hora

Jerez estará, de nuevo, en alerta ante la llegada de nuevas lluvias intensas a la campiña. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por precipitaciones para este lunes 2 de febrero. En concreto, estará vigente de las 6 a las 11 horas. Podrían registrarse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

No es el único aviso en la provincia. Mientras Jerez mira al Guadalete, aún en cota de peligro y con unos 150 vecinos desalojados, las previsiones son también de lluvias intentas tanto en el litoral como en la comarca de Grazalema (lugar de nacimiento del río), donde los avisos amarillos abarcan las mismas horas, es decir, de 6 a 11 horas.