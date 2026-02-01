El Ayuntamiento de Jerez ha publicado este domingo un vídeo de los trabajos de control que se están realizando en la ribera del río. En concreto, la Policía Local, en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, está realizando labores de vigilancia aérea para el seguimiento de la crecida y del estado actual del río Guadalete, "con el fin de garantizar la seguridad".

En las imágenes compartidas se puede observar el Guadalete en diversos puntos del Jerez rural. "Seguimos pidiendo mucha prudencia", señalan desde el gobierno local. Desde anoche, el río se encuentra ya en nivel naranja al haber bajado de los 6 metros (se encuentra a 5,9 a las 11:40 de este domingo). No obstante, se mantienen los desalojos a la espera de nuevas lluvias intensas.

El Ayuntamiento ha informado este domingo de que, actualmente, siguen desalojadas de sus viviendas en torno a 150 personas de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas. Del total, 38 se encuentran en el Albergue de inturjoven, Cáritas El Portal y hoteles.