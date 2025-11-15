Efectos de 'Claudia' en Jerez: suspensión del rastrillo del domingo y cambio de ubicación del concierto de la Banda Municipal

El concierto de la banda pasa a celebrarse en la Sala Compañía

‘Claudia’ deja más de 77 litros en dos días en Jerez

La Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura informa que, debido a las inclemencias meteorológicas previstas para este fin de semana, queda suspendido el rastrillo previsto para el domingo 16 de noviembre, en el Parque de la Rosaleda.

Asimismo, se comunica que el concierto de la Banda Municipal de Música, inicialmente programado para la misma fecha, cambiará de ubicación, celebrándose en la Sala Compañía, el domingo 16 de noviembre, a las 12.30 horas, lamentando las molestias que esta modificación pueda ocasionar.

