‘Claudia’ deja más de 77 litros en dos días en Jerez

La borrasca ‘Claudia’ llegó este jueves a Jerez dejando más de 37 litros por metro cuadrados durante la jornada. Unas precipitaciones que fueron ampliamente superadas en la ciudad a lo largo de este viernes cuando se llegaron a registrar más de 40 litros hasta pasadas las cinco de la tarde, según la estación meteorológica del aeropuerto de Jerez. En total, más de 77 litros en apenas dos días.

El viento también ha sido protagonista durante los dos primeros días de una borrasca que se espera que abandone Jerez el domingo. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos en la campiña jerezana diversos avisos desde el jueves tanto por lluvias como por tormentas y viento. Según los datos disponibles al cierre de la edición, la racha de aire más potente se registró este viernes 14 de noviembre cuando se registró 71 kilómetros por hora, poco antes de las dos de la tarde.

Durante este sábado, Jerez seguirá en alerta con avisos amarillos por la posibilidad de lluvias intensas, pudiéndose registrar una precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 40, en doce horas. Tampoco se descarta la formación de algunos tornados, tal como avisan desde la Aemet. Además, desde las cuatro de la tarde, la Aemet elevará a naranja el aviso por precipitaciones, al poder registrarse hasta 30 litros en una hora.

De momento, el paso de la borrasca por la ciudad no está causando daños graves aunque sí se han registrado algunas incidencias. Es el caso de la Barriada España, donde la fuerza del viento hizo que se desprendiese una gran rama de un árbol, cayendo sobre un vehículo y destrozando la luna trasera. Tras el aviso a Policía Local y Bomberos, se retiró la rama y el dueño del turismo fue localizado.

Arcoíris en Jerez: sale el sol después de un chaparrón

Asimismo, un cuponero de Jerez ha salvado la vida “de milagro” tras caer parte de una cornisa de una casa abandonada en el centro de la ciudad. El vendedor de la ONCE estaba situado a sólo medio metro del lugar donde han caído los cascotes. Fue justo después de la última tromba de agua, ocurrida en la mañana de ayer viernes. Se da la circunstancia de que la vivienda ha sido denunciada ya hasta en tres ocasiones por los vecinos; se trata de una finca que está en claro riesgo de derrumbe. El año pasado se cayó el techo de la azotea de esta casa abandonada, situada en el número 10 de la céntrica calle Évora. Incluso, el año pasado fue ocupada, pero la rápida intervención de la Policía Nacional consiguió su desalojo.

Por su parte, desde el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz informaron de que, a pesar de las lluvias, la madrugada del viernes y la mañana habían sido bastante tranquila en cuanto a las intervenciones de los bomberos se refiere. De hecho, no hubo ninguna actuación de especial relevancia, tan solo unas 5 intervenciones de menor envergadura. Una de ellas fue un saneamiento de fachada en Jerez.