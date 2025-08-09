Aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados en Jerez

Continúa la ola de calor en la Península y Canarias, excepto en el área cantábrica, y así se mantendrá hasta al menos el 14 de agosto, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Y es que persiste una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre gran parte de la Península. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor.

En el caso de Jerez, las temperaturas irán en ascenso: desde los 37 grados de este sábado, 9 de agosto, hasta los 40 de lunes 11 y martes 12. A partir de entonces, habrá bajada térmica hasta los 32 del viernes 15. Por ello, la AEMET ha activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas máximas de 38 este domingo, 10 de agosto; y naranja por riesgo importante para el lunes 11.

Respecto a las mínimas, la noche no dará mucha tregua, ya que las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 23. Respecto al viento, lo más significativo será este domingo, con viento de sudeste y rachas de hasta 25 km/h.

Cuidado con el índice ultravioleta que será muy alto, con valores de 9/10.