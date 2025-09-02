El Ayuntamiento abre el plazo para la inscripción de expositores en la Feria del Libro de Jerez 2025

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación Municipal de Cultura, ha abierto el plazo para solicitar la inscripción como expositores en la próxima edición de la Feria del Libro de Jerez, que se desarrollará del 1 al 5 de octubre en los Claustros de Santo Domingo. La convocatoria, tal y como señala el delegado municipal Francisco Zurita, está dirigida a librerías, editoriales y entidades culturales vinculadas a la ciudad que deseen participar en una nueva edición de esta gran cita cultural, que cada año aumenta el número de visitantes y amplía su alcance, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la ciudad como referente dentro del circuito editorial y su notoriedad de cara a la candidatura de Jerez 2031 al título de Capital Europea de la Cultura.

En cuanto a las condiciones de participación en la Feria del Libro de Jerez 2025, podrán solicitar su presencia como expositores, las librerías de Jerez, editoriales y entidades culturales que desarrollen una labor editorial regular y cumplan y acrediten las siguientes condiciones.

Requisitos para las librerías:

· Desarrollar su actividad con todas las licencias necesarias.

· Mantener la actividad prioritaria de venta de libros en un establecimiento en el municipio de Jerez.

· Tener a disposición del público en su establecimiento al menos 500 títulos diferentes.

Requisitos para las editoriales:

· Desarrollar su actividad con todas las licencias necesarias.

· Contar con un catálogo de publicaciones «vivas» integrado por un mínimo de 12 títulos, que deben estar disponibles en ese momento para su venta a distribuidores o a librerías.

Requisitos para las entidades culturales:

· Contar con un catálogo de publicaciones vivas integrado por un mínimo de 12 títulos, que deben estar disponibles en ese momento para su venta a distribuidores o a librerías.

· Tener su domicilio social en Jerez.

La participación en la feria de las entidades culturales estará subordinada a la disponibilidad de stands y a la consideración de la organización, que valorará su idoneidad.

Asimismo, cabe recordar que la organización de la Ferias del Libro podrá invitar a instituciones públicas, librerías, editoriales, asociaciones y otras entidades cuya presencia en la feria considere de interés para ésta, y que no podrán tener presencia las entidades mercantiles cuya dedicación principal sea la venta, edición y distribución de libros en edición digital o la prestación a terceros de servicios editoriales, sin disponer, por tanto, de un catálogo propio comercializado a través de los canales habituales del sector.

En cuando a la cuota de participación, ésta será gratuita para las librerías, editoriales y entidades culturales que hayan sido admitidas, así como para las entidades invitadas por parte de la organización.

Presentación de solicitudes

Las librerías, editoriales y entidades interesadas en participar en la Feria del Libro de Jerez 2025, que reúnan los requisitos, deberán solicitar su participación cumplimentando el formulario de participación, alojado en la página web de la Delegación Municipal de Cultura:

www.jerez.es/webs-municipales/cultura-y-fiestas/detalle-evento-destacado/feria-del-libro-2025

El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en la página web, es decir, a contar desde este martes, día 2 de septiembre de 2025.

Resolución y asignación de stands

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la organización resolverá, de acuerdo con los criterios establecidos, y comunicará su admisión o no admisión a cada una de las entidades solicitantes.

La Feria del Libro 2025 tendrá una capacidad de 25 stands, pudiéndose optar en la solicitud por stand con capacidad superior (compuesto por dos estanterías y 4 mesas de 1,80 m.) o capacidad inferior (una estantería y 3 mesas de 1,80 m.).

En el caso de que el número de solicitudes de participación que cumplan con los requisitos exigidos sobrepasara el número de stands disponibles, la organización adjudicará en base al orden en el registro de entrada de las solicitudes.

La ubicación exacta de los stands de las librerías y editoriales se determinará mediante sorteo, que será público y previamente anunciado a cada participante.

Normas de venta y publicidad

En cuanto a las normas de venta y publicidad, caber recordar que queda excluida la venta de materiales audiovisuales o digitales que no formen parte de un libro; los expositores y expositoras deberán atender al público desde el interior de los stands, y podrán organizar en sus stands firmas de autores y autoras y anunciarlas. La publicidad de los actos de firma solo podrá realizarse en los espacios y en el formato homologado que determine la organización de la Feria del Libro de Jerez 2025.

La organización de la Feria del Libro 2025 velará por el cumplimiento de las condiciones de participación y podrá reservarse el derecho de admisión para convocatorias futuras de aquellos participantes que incumplan con lo estipulado en las mismas.

La presentación de la solicitud para participar en la Feria del Libro de Jerez 2025 supone la aceptación expresa y plena de las presentes condiciones, así como de las disposiciones que en su aplicación pueda adoptar la organización.