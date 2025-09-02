Vox lamenta que “el único presupuesto que vamos a tener en cuatro años no refleje la realidad de Jerez”

VOX Jerez ha lamentado este martes 2 de septiembre que "el único presupuesto que va a tener Jerez en cuatro años no refleje la realidad de la ciudad”, después de que el Gobierno municipal aprobara el pasado lunes un gasto de más de 5 millones de euros de dinero público para subvenciones y algunas inversiones que bien podrían haberse contemplado en el nuevo presupuesto.

El líder de VOX en Jerez, Antonio Fernández, no entiende que el PP traiga unas partidas millonarias que ya debería recoger el documento aprobado tan solo hace una semana. “Es la prueba de que el presupuesto del PP, que supuestamente era el que necesitaba Jerez, no se ajusta a la realidad de la ciudad. Por ejemplo, ¿no sabían cuando lo elaboraron que había que comprar caramelos para la Cabalgata?”, se pregunta el portavoz de VOX, Antonio Fernández, haciendo alusión a una de las partidas.

Fernández ha señalado además una serie de gastos concretos dentro de esos cinco millones de euros aprobados que, a juicio de VOX, no reflejan las prioridades de esta ciudad: más de 120.000 euros en actos y publicidad ligados a la Capitalidad Cultural Europea —“esperemos que no termine como los Juegos Ecuestres de 2002, que fueron una ruina para la ciudad”—, casi 10.000 euros en una moqueta para el Cabildo Viejo o 18.000 euros para el desfile de Halloween. “Claro que hay gastos positivos e inversiones necesarias en las partidas que nos presentan, pero entre ellos se cuelan otros que son innecesarios o, al menos, poco coherentes teniendo en cuenta la situación de Jerez”, explica.

Por este motivo, VOX no entiende que el PP mezcle en una misma votación pagos de deuda y facturas pendientes, los cuales considera necesarios y prioritarios, con gastos como la moqueta del Ayuntamiento o subvenciones a sindicatos. “Imagino que será para que luego puedan defenderse diciendo que VOX está en contra de pagar la deuda y de inversiones necesarias que hace tiempo que deberían estar incluidas en un presupuesto serio y real. Es el mismo truco que utiliza Pedro Sánchez con sus decretos”, advierte Fernández.

VOX recalca que lo urgente en Jerez no es una foto de la alcaldesa ni una moqueta nueva, sino atender las calles llenas de socavones, el mantenimiento de los colegios, el correcto servicio de los autobuses o la seguridad en los barrios. “Jerez no está para lujos, está para resolver sus prioridades. Lo demás es la misma gestión que llevamos padeciendo años con PSOE y PP”, insiste Fernández.

Por último, VOX ha dejado claro que sí respalda el uso de estos fondos para pagar deuda, liquidar facturas pendientes y realizar inversiones necesarias. “Eso es lo que necesita Jerez: empezar a salir a flote, reducir la deuda y ordenar las cuentas. Pero lo que no vamos a avalar es el clientelismo ni el capricho político”.