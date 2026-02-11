El Ayuntamiento actuará en los centros de barrio de El Agrimensor y Barriada España para arreglar las humedades agravadas por la lluvia

El Área de Infraestructuras de la Delegación de Coordinación de Servicios Públicos, que dirige el teniente de alcaldesa Jaime Espinar, está preparando un diagnóstico de las infraestructuras municipales para determinar los problemas que tienen y comenzar las intervenciones que sean necesarias. Los técnicos de Infraestructuras han visitado el centro de barrio de El Agrimensor y en los próximos días, una vez que pase el tren de borrascas, iniciarán los trabajos necesarios para acabar con los problemas de humedades y filtraciones de agua. Igualmente, se procederá con el centro de barrio de la Barriada España.

Según explica el teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, "son infraestructuras que arrastran problemas desde hace muchos años y a raíz de las últimas lluvias se han agravado, especialmente los problemas relacionados con las humedades o con la permeabilización de los mismos".

"Por tanto, una vez que acaben las intensas lluvias que venimos padeciendo desde hace varias semanas, el objetivo es ir interviniendo en los centros de barrios y llevar a cabo un plan de actuación para que podamos recuperar estos espacios públicos que están al servicio de todos los jerezanos para que los puedan disfrutar en plenas condiciones sin tener que tener problemas de humedades o problemas de filtraciones", ha señalado el teniente de alcaldesa.

En el caso del Agrimensor se actuará no sólo en la impermeabilización del espacio sino en la solución a un problema histórico con las arquetas del centro de barrio, que obliga a reiteradas intervenciones. En el caso de la Barriada España se actuará en la colocación de un falso techo porque la impermeabilización ya se hizo antes de que vinieran las lluvias.

"Igual que en estos dos centros de barrios, se actuará en el resto para que estén en las mejores condiciones posibles", ha añadido Jaime Espinar.