El Ayuntamiento adjudica un nuevo puesto del Mercado de Federico Mayo y ultima su reapertura

La junta de gobierno local ha aprobado la adjudicación, mediante concesión administrativa, de un nuevo puesto del Mercado Federico Mayo, que, tal y como anunció recientemente la alcaldesa, María José García Pelayo, se inaugurará oficialmente el próximo 23 de septiembre.

En esta ocasión, se trata del puesto número 11-11 bis destinado a pescadería, con lo que ya son ocho las instalaciones adjudicadas, quedando únicamente cuatro disponibles (son 12 en total) si bien, se está iniciando la tramitación de un nuevo puesto, tal y como ha señalado la delegada de Comercio, Nela García, que espera que ésta se pueda culminar en este mes para que también esté operativo cuando se lleve a cabo la reapertura del Mercado y ampliar así la oferta comercial de la zona y de toda ciudad. “A lo largo de este mes estamos ultimando todos los preparativos para que pueda entrar en funcionamiento en septiembre”, ha señalado la responsable municipal.

La recuperación de este equipamiento ha sido "una de las grandes prioridades del gobierno municipal" en el presente mandato y responde “a nuestro compromiso con los comerciantes y vecinos de la barriada de facilitar los recursos necesarios para impulsar la actividad económica en la zona”, ha señalado Nela García.

En este sentido, la delegada municipal ha recordado las inversiones realizadas por el gobierno local para llevar a cabo la remodelación integral de estas instalaciones, que tuvo lugar el pasado año; así como la reciente inauguración de los murales decorativos que pueden contemplarse en la fachada que da a la calle Pedro Sepúlveda, y que son obra de los artistas jerezanos Juan Aguilar y Luis Márquez, contando además, con la participación de alumnos del CEIP Federico Mayo.

Cabe recordar que hasta la fecha se han adjudicado los siguientes puestos de Mercado de Federico Mayo: dos fruterías, una carnicería, un ultramarino, una panadería, un bar y dos pescaderías, contando esta última.