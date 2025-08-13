Empleo en Jerez: El nuevo McDonald's ya tiene fecha de apertura y busca a 30 personas para su plantilla

A mediados del mes de mayo la junta de gobierno local otorgó licencia urbanística para la construcción del nuevo establecimiento de restauración de la firma McDonald's. El mismo abrirá sus puertas en un parcela situada en la calle de Las Ciencias, en el Parque Empresarial de Jerez, que anteriormente albergaba la tienda de electrodomésticos Suinve.

Tal como ha anunciado la empresa en su página web, el nuevo establecimiento comenzará a funcionar a partir del próximo 30 de septiembre. Por ello, McDonald's dispone actualmente de 30 vacacantes en esta sede. Puestos para aquellas personas que tengan "interés por la atención al público, el trabajo en equipo y la promoción a puestos de gerencia". Los requisitos solicitados por la empresa son los siguientes:

Se valora título denFP ó de Bachillerato

Capacidad de atencion al cliente

Potencial para ascender a puestos de Gerencia

Disponibilidad horaria (especialmente en festivos y fines de semana)

Pesona activa y dispuesta

La nueva franquicia de McDonald's en Jerez llevará el nombre de 'La Bandera', dada su cercanía con la rotonda de la avenida presidente Adolfo Suárez donde de manera rotativa se colocan las banderas de Jerez, Andalucía y España. Los interesados en trabajar en la compañía podrán inscribirse a través del enlace de su web.

Hay que recordar que la parcela donde se va a situar el nuevo restaurante de servicio rápido tiene una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, siendo la del edificio de restauración de 350 metros cuadrados. El establecimiento dispondrá de una única planta y estará acompañado de zona de terraza, área de aparcamiento con 45 plazas más dos adaptadas a personas con movilidad reducida, y urbanización exterior.

Por otra parte, McDonald's oferta también en Jerez una vacante en su establecimiento de Luz Shopping, en este caso con jornada parcial. En este caso, los requisitos son ser mayor de edad; Disponer de flexibilidad horaria (preferentemente); Capacidad de trabajo en equipo; Capacidad de adaptacion a los cambios; tolerancia al estrés y vehículo propio (preferentemente). La inscricpción puede realizarse en este enlace de su web.