La oferta educativa ‘Jerez Educa’ vuelve con 137 actividades para alumnos, docentes y familias

La delegada de Educación, Formación Profesional y Universidades, Nela García, ha presentado la nueva edición de los programas educativos ‘Jerez Educa’ para este curso escolar 2025-2026. El documento se compone de 137 actividades que se ofertan a todos los centros docentes del municipio y que en esta ocasión recoge 30 actividades que son novedosas.

En este acto, la delegada ha estado acompañada por Cristino Uruño, director de la ONCE; Moisés García Fresno, director del Instituto Padre Luis Coloma; Rafael Nieto, director del Hotel Ibis; el artista Fernando Quirós y representantes del programa ‘Flamenkolé’.

García ha manifestado que “complementar las actividades docentes habituales con actividades extraescolares o complementarias es algo fundamental para seguir incrementando el enriquecimiento personal de nuestros niños y niñas”.

La delegada ha explicado que este documento mantiene iniciativas que son de gran interés, y muy demandadas entre los centros, como son las ligadas con la historia y el patrimonio y se renueva con propuestas relacionadas con la educación en valores, la sensibilización y la inclusión social como son ‘Coloreando vidas’ o ‘Skate inclusivo en la Bodega Skate Center’.

Al mismo tiempo, aumentan materias que tienen conexión con la Candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031, entendiendo que las aspiraciones de la ciudad para tal designación se tienen que corresponder con la interacción entre la educación y la cultura. De esta manera, se impulsa el arte, la música y el teatro con, por ejemplo, ‘Navidad con Flamenkolé’ o 'Te cambio un poema'.

Respecto a las novedades de ‘Jerez Educa 2025-2026’, la delegada ha valorado muy positivamente el bloque denominado ‘Jóvenes: Propuestas formativas y Orientación profesional’, organizado íntegramente por la Delegación municipal de Educación, y el apartado ‘Educación para la igualdad y la salud’, donde se hace una defensa de la diversidad cultural.

Por otro lado, a este dossier se suman también nuevas propuestas vinculadas a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente y que están destinadas al conocimiento del río Guadalete.

Otro aspecto que destaca dentro de los programas educativos es la formación y los diferentes talleres que están enfocados a la familia y a los profesionales de la educación con epígrafes como son ‘Sin etiquetas, sin odio’, ‘Madres y padres creando vínculos seguros’ o ‘La diversidad funcional intelectual’.

Los programas de ‘Educación Vial’ adquieren una nueva perspectiva en esta ocasión con ‘El camino escolar’ que tendrá como sede el Parque de Educación Vial, instalación reformada recientemente por el Ayuntamiento. Los mercados de abastos también reciben una atención especial y la idea es acercar a los estudiantes a estos espacios justo en el año en el que el Mercado Central ha cumplido 140 años de historia y ha tenido lugar la reapertura del Mercado de Federico Mayo en la zona sur.

Todo este variado abanico de propuestas ya fue desglosado por Nela García ante el Consejo Escolar Municipal, durante la primera reunión de este órgano, una vez comenzado el curso académico, y que ella presidió estrenando su cargo como delegada de Educación.

Los docentes tendrán de plazo para realizar las solicitudes hasta el próximo 17 de octubre y el programa completo puede consultarse en la web municipal, en el enlace: www.jerez.es/educacion.

En este sentido, la delegada ha subrayado que “tengo que invitar, por supuesto, a todos los docentes y a todos los centros educativos a que participen. El catálogo es muy variado y amplio, por lo que seguro que alguna propuesta encaja en los horarios y en las prioridades que tengan en relación con las actividades complementarias. Además, siempre estaremos abiertos a que puedan proponer ideas, sugerencias para seguir enriqueciendo y mejorando este plan de Jerez Educa”.

García ha dado las gracias a las 55 entidades participantes en esta oferta educativa municipal, valorando la colaboración público-privada y afirmando que “estamos muy orgullosos porque cada vez la participación social es mayor y eso denota que a todos y todas nos importa la educación, los conocimientos que trasladamos a nuestros niños y niñas, y nos importa su presente y su futuro. ‘Jerez Educa’ es Cultura, Respeto, Igualdad, sostenibilidad, salud y amistad”.