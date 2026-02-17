Ayuntamiento y caseteros avanzan en la planificación de la Feria de Jerez 2026

El Ayuntamiento de Jerez ha acogido una reunión de trabajo clave para seguir mejorando la organización y el funcionamiento de la Feria de Jerez, centrada en esta ocasión en los aspectos eléctricos y de suministro de energía durante el montaje y desarrollo del recinto ferial.

En el encuentro han participado miembros de la directiva de CAFEJE, representantes del sector de la Hostelería de Jerez, responsables de la empresa Iluminaciones Ximénez, la Asociación de Caseteros Tradicionales, junto a técnicos municipales, con el objetivo común de agilizar procedimientos y ofrecer mayor seguridad y certidumbre a los caseteros.

Como resultado de esta reunión, todas las partes han alcanzado un compromiso significativo para la edición de 2026. Aquellos titulares de casetas que "entreguen correctamente la documentación requerida el martes 5 de mayo podrán disponer de suministro eléctrico oficial el miércoles 6".

Asimismo, se ha establecido una segunda ventana, exclusivamente para quienes, por causas mayores debidamente justificadas, no hayan podido presentar la documentación en el plazo inicial. En estos casos, la documentación presentada hasta el jueves inclusive permitirá la conexión eléctrica el viernes.

Desde las asociaciones implicadas y el propio Ayuntamiento se ha subrayado que "este acuerdo es fruto del trabajo coordinado y del diálogo continuo entre las distintas partes, con el objetivo de ir resolviendo incidencias, optimizar los plazos y seguir proponiendo mejoras que redunden en el buen desarrollo de una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad".

Las entidades participantes han coincidido en destacar que este tipo de reuniones refuerzan la colaboración público-privada y "suponen un paso más en la modernización y mejora continua de la Feria de Jerez, manteniendo su esencia y garantizando al mismo tiempo un mejor servicio para caseteros, trabajadores y visitantes".