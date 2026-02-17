Jerez lidera el debate del autoconsumo colectivo: compartir energía renovable en la comunidad vecinal

Jerez celebra el encuentro 'Instrumentos Jurídicos y financieros en el impulso de las Comunidades Energéticas', una jornada que se centra el desarrollo de las comunidades solares y energéticas. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, acompañado por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha dado a conocer los avances de la hoja de ruta para el impulso del autoconsumo colectivo y las comunidades solares y de energía en Andalucía, que está impulsando el Gobierno regional a través de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a su departamento.

El autoconsumo colectivo es aquel que permite a varios usuarios como comunidades de vecinos o empresas consumir energía renovable generada por una misma instalación fotovoltaica cercana. En Andalucía ha ido creciendo hasta alcanzar cerca de 1.500 instalaciones en 2025, lo que supone casi un 50% más que el año anterior, sumando una potencia instalada de 54,2 megavatios (MW).

La Junta se había fijado como objetivo duplicar el número de instalaciones para generar y consumir energía renovable de manera compartida, hasta llegar a las 2.000 a finales de 2026, con una potencia instalada de 68 MW. “Vamos por el buen camino, ya que hemos alcanzado el 50% de la meta que nos propusimos, en concreto, un 46,4% en cuanto al número de instalaciones y un 59,5% en potencia instalada”, ha señalado Jorge Paradela.

Para la consecución de este objetivo, el plan diseñado por la Junta recogía un decálogo de medidas concretas enfocadas a reforzar la generación distribuida de energías renovables mediante el autoconsumo colectivo, como facilitador de las comunidades solares y de las comunidades energéticas.

Jorge Paradela ha declarado que “el Gobierno andaluz ha querido dar un paso más en su política de impulso al autoconsumo para que la energía limpia pueda ser compartida por el máximo número de personas, avanzando en la transformación y desarrollo de nuevos modelos de gestión del sector energético que incluyan su apertura a empresas, ciudadanos y entidades públicas a fin de que puedan asumir un papel mucho más activo”.

El consejero ha indicado que el encuentro tiene como objetivo analizar tanto los principales retos como las herramientas disponibles para la implantación de estas iniciativas, prestando especial atención a su vertiente social, a la necesidad de un marco regulatorio adecuado y al desconocimiento del modelo por parte de potenciales usuarios, teniendo en cuenta que, “una vez superadas estas barreras, pueden ser una solución muy útil para luchar contra la pobreza energética”.

Por esa razón, Paradela ha señalado que "hemos diseñado una línea de ayudas específica destinada a los hogares vulnerables que financiará hasta el 100% de las inversiones de mejora energética que realicen estas familias, también bajo la modalidad de comunidad energética”.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que el autoconsumo colectivo y las comunidades solares y energéticas “no sólo van a ser buenos para Andalucía, sino que van a ser buenos para Jerez. Para nosotros es un honor que se debatan aquí cuestiones que están hoy en día sobre la mesa, como son las comunidades energéticas, los programas para reducir el coste de la energía o el apoyo al consumo energético en el caso de familias vulnerables”.

García-Pelayo ha señalado que el gobierno local “está plenamente comprometido” con las iniciativas que impulsa la Junta de Andalucía en los ámbitos industrial y energético y de protección del medio ambiente, y ha recordado que Jerez forma parte de la Red de Ciudades Industriales, y ha subrayado que el desarrollo económico de los territorios debe de ir siempre de la mano de la sostenibilidad.

"En nuestra ciudad ya estamos poniendo en marcha distintas iniciativas para ahorrar consumo energético, y sobre todo, para hacer que nuestra ciudad sea una ciudad que avanza hacia el desarrollo económico, conciliando siempre con nuestra protección del medioambiente", ha subrayado la alcaldesa. García-Pelayo ha recordado que "estamos colocando ya paneles fotovoltaicos en los edificios públicos. Ya está en marcha en la estación de autobuses y los siguientes edificios serán Chapín, un estadio de fútbol, en las piscinas públicas Manuel Mestre y Laguillo, en la Jefatura de la Policía Local".

La alcaldesa también ha destacado la mejora en la climatización en centros educativos, como en los colegios Elio Antonio de Nebrija y Tartessos, y en la barriada Santo Tomás de Aquino, "para, de alguna manera, promover también el ahorro energético a los vecinos".

Durante la jornada, se expondrán asimismo los instrumentos incluidos en la hoja de ruta del Gobierno andaluz para el impulsar el autoconsumo compartido y, como parte de los mismos, se presentarán los principales resultados del proyecto europeo REC4EU (Renewable Energy Communities for EU Regions), en el que la Agencia Andaluza de la Energía participa como socio y que, financiado por el programa Interreg Europe, pretende dotar a las administraciones locales y regionales de herramientas para la creación y el desarrollo de comunidades de energía renovable, en el marco del cual se ha organizado la jornada.

También se abordarán casos de éxito reales de comunidades solares y energéticas llevados a cabo por las empresas Edinor S.A, Cox Energía Comercializadora España y Vergy, a través de los cuales se han vencido barreras optando por soluciones accesibles para acceder a electricidad 100% renovable de manera colectiva como consumidor, copropietario o arrendatario de las instalaciones sin necesidad de conformar ningún tipo de asociación.

Además, se debatirá sobre el papel crucial que tienen los ayuntamientos para favorecer la constitución de este tipo de figuras de la mano del Consejo Andaluz de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), profundizando en las herramientas jurídicas y de actuación con las que cuentan las entidades locales para impulsar comunidades energéticas y solares.

Energía limpia para hogares vulnerables

Las comunidades energéticas presentan numerosos beneficios ambientales, económicos y sociales para sus miembros y suponen un factor importante para el ahorro económico de muchas familias, especialmente las más vulnerables. Por ello, la Agencia Andaluza de la Energía también ha expuesto su programa “Hogares Vulnerables” como uno de los instrumentos financieros que ha habilitado la Junta para su fomento, incluido dentro de los incentivos para el uso eficiente de la energía en Andalucía, INEA, que gestiona la entidad.

Dotado con 10 millones de euros procedentes de fondos FEDER, financiará hasta el 100% de medidas para la rehabilitación de fachadas, cambio de ventanas, renovación de instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria e iluminación, así como para la incorporación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico y proyectos desarrollados por comunidades energéticas, propiciando así una reducción de la factura energética y un aumento del confort térmico de las familias más vulnerables. "Somos la primera comunidad autónoma que pone a disposición de personas desfavorecidas esta fórmula, tanto de la eficiencia energética como del autoconsumo", ha puesto en valor Paradela.

Para facilitar el acceso a estas ayudas, la tramitación de los incentivos se llevará a cabo por entidades locales, del tercer sector de acción social o sin ánimo de lucro que actúen como entidades colaboradoras, cuyo proceso de adhesión se encuentra abierto desde el pasado mes de septiembre, se ha explicado con detalle durante la jornada.

Ellas serán las encargadas de realizar la solicitud y justificación de las ayudas en nombre de las personas beneficiarias -aquellas que tengan la condición de consumidores vulnerables severos o en riesgo de exclusión social poseedoras del bono social eléctrico-, al tiempo que asesorarán y proporcionarán información sobre los requisitos, condiciones y cumplimiento de la finalidad de estas subvenciones

La clausura del evento, que ha contado con la presencia de los delegados territoriales de la Consejería en Almería y Granada, Guillermo Casquet y Gumersindo Fernández, así como de un centenar de asistentes entre representantes institucionales, entidades locales y agentes del sector energético, correrá a cargo de la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez.