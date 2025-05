El Ayuntamiento conmemora con un emotivo acto el 140 aniversario del Mercado Central de Abastos de Jerez

El Ayuntamiento de Jerez ha celebrado este domingo en la plaza Doña Blanca un acto conmemorativo con motivo del aniversario del Mercado Central de Abastos, que cumple 140 años de historia. Una efemérides con la que el gobierno local quiere poner en valor la contribución de este Mercado al desarrollo comercial y social de la ciudad y la labor que a lo largo de tantos años han llevado a cabo sus comerciantes. Un acto con el que recordar la gran aportación que a lo largo de casi siglo y medio de vida ha tenido La Plaza, como coloquialmente se ha denominado a nuestro Mercado.

Al acto, presidido por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y al que han asistido miembros de la Corporación Municipal, comerciantes del Mercado y representantes de distintos colectivos y asociaciones, ha consistido en una reseña histórica teatralizada, a cargo de Alberto Puyol de Teatro Estudio Jerez, de la aportación y la importancia del Mercado de Abastos en la historia de la ciudad. Igualmente, se han proyectado dos vídeos, en uno de los cuales diferentes personajes de la ciudad han felicitado al Mercado, y se ha descubierto una placa conmemorativa con el lema '140 Aniversario Mercado Central de Abastos, en reconocimiento y admiración a todos los protagonistas de la historia de este enclave, esencial para la vida de la ciudad'.

La alcaldesa ha destacado en su intervención que el acto iba dirigido a los titulares de los puestos del Mercado de Abastos "sois parte de la esencia de esta ciudad, sois parte de la cultura de esta ciudad". Igualmente, ha agradecido a la delegada de Comercio, Nela García, y su equipo el trabajo realizado no sólo con esta celebración sino a diario para mejorar el Mercado. "Nela es un hada madrina para La Plaza, está pendiente de sus necesidades y de mejorar todo lo que necesitan".

En cuanto a la historia del Mercado, García-Pelayo ha recordado una frase del alcalde que hizo posible que el Mercado se construyera, Francisco Revuelta, 'creo que estoy haciendo lo correcto, pero si me equivoque que Dios me lo perdone y el pueblo lo olvide' y ha añadido que "sin duda no fue una equivocación sino uno de los grandes aciertos, uno más de las importantes decisiones que en materia de equipamientos se produjo en la ciudad en aquella época, con la llegada de la luz, la construcción del Depósito de Tempul o el primer hospital, el Santa Isabel de Hungría".

María José García-Pelayo, en el acto conmemorativo de La Plaza.

Pero la alcaldesa no sólo ha recordado la historia sino que ha asegurado que los titulares de los puestos del Mercado de Abastos son "parte de la historia y el presente de nuestra ciudad" y ha adelantado que "tenemos que asumir nuevos retos y compromisos para seguir mejorando el Mercado. Se han hecho muchas e importantes mejoras en La Plaza pero tenemos que seguir mejorando", adelantando que entre esos retos se encuentra la reapertura del Mercado de Federico Mayo, el próximo mes de septiembre, o el Mercado de La Plata para el que hay un proyecto que se podrá hacer realidad con fondos europeos.

Por su parte, la delegada de Comercio y Consumo, Nela García, ha agradecido a los responsables de las instituciones que están participando en el programa de actividades del aniversario y ha recordado que "La Plaza es el kilómetro cero con productos de la provincia, de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores" y ha añadido que "el Mercado no es nadie sin sus clientes y sin la hostelería que consume vuestros productos".

Cabe recordar que la delegada de Comercio y Consumo, Nela García, acompañada del presidente de la Academia San Dionisio, Juan Salido, la presidenta del Ateneo Siglo XXI, Margarita Martín, y la vicepresidenta del Ateneo de Jerez, Manuela Castillo, presentó el extenso programa de actividades paralelas que se han organizado en torno a este aniversario y que arrancaban con una conferencia el miércoles 9 de abril bajo el título de ‘Del Patio de San Francisco a la Plaza de Abastos 1885-2005’ en la Academia San Dionisio a cargo del investigador y académico Antonio Mariscal Trujillo. Acto que se complementará durante todo este año con actividades culturales como ponencias, mesas de debate y actos culinarios, coincidiendo con la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura y a Capital Gastronómica para 2026.

Estos actos conmemorativos se encuadran en la estrategia de dinamización y apoyo al comercio local en el principal mercado de nuestra ciudad que el gobierno de Jerez quiere convertir en un referente provincial. Para ello se han puesto en marcha diferentes acciones para impulsarlo, dinamizando y modernizando sus instalaciones y mejorando con ello la experiencia de compra de los clientes que acuden cada día a través de jornadas gastronómicas o showcookings. Igualmente se han instalado pantallas digitales y paneles informativos para acceder a la información sobre los servicios que se ofrecen así como taquillas inteligentes refrigeradas, nuevas papeleras o parkings para bicicletas. Actualmente, el Mercado alberga 115 puestos en tres grandes áreas, carne, pescado y fruta y verduras.

El proyecto del Mercado Central, edificio de gran vinculación con la sociedad jerezana, comenzó a fraguarse en torno a 1840, según la documentación municipal, aunque la construcción del equipamiento empezó en el último tercio de siglo y se prolongó hasta su finalización en 1885. El domingo 29 de junio de 1873, entre las calles Doña Blanca y Parada y Barreto, se puso la primera piedra del considerado corazón comercial del centro, sobre los 3.228 metros cuadrados proyectados por el arquitecto José Esteve y López. Tras diversas paralizaciones, por fin el 25 de abril de 1885 se celebró su inauguración.