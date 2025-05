Tras el gran apagón: "¿Qué aporta Jerez al sistema eléctrico?

Aún no se ha determinado qué causó el gran apagón eléctrico del pasado lunes a mediodía que paralizó todo el país. Las administraciones públicas y empresas del sector continúan inmersas en analizar los datos de generación y demanda de aquella jornada para concretar qué originó que el sistema eléctrico nacional colapsara y dejara sin luz a millones de personas durante varias horas.

Este incidente de gravedad ha reavivado un debate presente desde hace años sobre los sistemas de generación de energía eléctrica en el país, sobre las infraestructuras de transporte y, por ende, sobre el proceso de transición ya iniciado hacia una producción más sostenible y su capacidad para hacer frente a episodios como el ocurrido el pasado lunes. Pero lo cierto es que, más allá de lo que concluyan los expertos una vez se analice lo currido en el ya histórico 28 de abril de 2025, es una realidad constatable que la campiña jerezana está teniendo un papel destacado en ese paso hacia la producción de energías más limpias.

Los datos de potencia instalada así lo atestiguan. Si Jerez ya vivió una eclosión de la energía eólica durante la primera década de este siglo —entre 2005 y 2010 se pusieron en marcha 11 de los 13 parques eólicos actualmente operativos—, desde hace unos años está teniendo un ‘boom’ fotovoltaico donde la potencia instalada solar ha crecido en un 4.050% en tan solo cinco años. Aunque el crecimiento de este tipo de generación de energía ha sido exponencial en toda España, en Jerez ha sido aún más acusado. De hecho, hoy en día no hay otro municipio en la comunidad autónoma que le supere en potencia instalada y ya es el segundo de toda España, únicamente superado por la localidad murciana de Jumilla.

Con datos de Red Eléctrica Española y del Ministerio para la Transición Ecológica, de los más de 21.100 megavatios de potencia instalados en la comunidad autónoma, el 5,2% están ubicados en suelo jerezano. No obstante, estos porcentajes se incrementan al 8,9 y 9,1% si únicamente se tienen en cuenta las instalaciones fotovoltaicas o eólicas, según el caso. Esta eclosión de las renovables contrasta con el estancamiento en la evolución de los sistemas de generación de energía tradicionales. Los informes anuales que elabora la Agencia Andaluza de Energía así lo corroboran.

En 2020, había en Jerez 312,3 megavatios de potencia eólica instalada, 18,2 megavatios de energía solar, 35,7 megavatios de cogeneración, los 1,62 de generación con biogás y los 5,23 megavatios de la hidroeléctrica del Pantano de los Hurones. Cinco años después, la fotolvotaica supera ya los 737 megavatios y la eólica los 334 megavatios, mientras que el resto se mantienen en los mismos dígitos a tenor de estos informes autonómicos que se publican semestralmente.

Un ‘boom’ que debe controlarse

Son varios los factores que contribuyen a este liderazgo en renovables que, a su vez, está suponiendo un notable impacto sobre el paisaje agrario, no exento de polémica. Este fue el caso de las movilizaciones que propiciaron la construcción de El Barroso junto a unos parajes de viñedos y que acabó provocando que el Ayuntamiento decidiese iniciar los trámites para aprobar un plan que regule la implatanción de este tipo de instalaciones, que está actualmente en proceso de elaboración.

Meses atrás se hizo un diagnóstico y ahora se está en la fase de elaboración del documento de avance del plan especial. Tras esto, se solicitarán los informes sectoriales de otras administraciones antes de que pueda aprobarse. La estimación es que este documento pueda entrar en vigor en año y medio aproximadamente.

Tal y como recoge el documento de análisis de información y diagnóstico del futuro Plan Especial y Documentación Ambiental Regulador de la Implantación de Proyectos de Producción y Almacenamiento de Energías Renovables de Jerez, el término municipal tiene “un alto potencial para la generación de energía a partir de fuentes renovables, especialmente la energía eólica y solar” debido a la “ubicación geográfica del municipio, con abundantes vientos y alta radiación solar”. Por ello, considera que Jerez es “un candidato ideal para el desarrollo de proyectos de energías limpias”.

A ello se suma, que la campiña es atravesada por las principales líneas de alta tensión y se encuentran algunos de los principales nudos de distribución, además de varias subestaciones, lo que contribuye a que los promotores de este tipo de instalaciones les resulte más fácil y barato engancharse a la red para evacuar la energía que se genere. También influye el reparto de la propiedad del suelo agrícola, con zonas de la campiña como la el este y sureste donde predominan las fincas de más de 20 hectáreas de superficie, lo que facilita su implantación y la negociación con los propietarios.

Ahora bien, en este documento ya se apunta que esta eclosión de la energía renovable cuenta con varios “desafíos”, entre ellos uno que, a tenor de los primeros indicios, señalan como posible causa del apagón del lunes. Este no es más que el “principal” es “la necesidad de adaptar la infraestructura de transporte y distribución para manejar la intermitencia de las energías renovables, así como para asegurar que estas fuentes se puedan integrar de manera eficiente en el sistema sin causar inestabilidad”.

Precisamente, y fruto del apagón, se está hablando mucho de un problema que aún no ha resuelto la energía renovable que es su capacidad para responder frente a episodios como el lunes es más limitada e inestable que los sistemas de generación tradicionales, una disyuntiva que Red Eléctrica ya apuntó meses atrás en su informe de actividad correspondiente a 2024 y que también se recogía en este documento urbanístico municipal que está elaborando la empresa jerezana Territorio y Ciudad. No obstante, esta circunstancia no puede servir justificación para retroceder en el proceso de trasición hacia unas energías más limpia en que la sociedad ya está inmersa y en la que la campiña jerezana está teniendo un importante papel.

Plantas solares y aerogeneradores instalados en la zona este de Jerez. / Miguel Ángel González

Los mayores proyectos, en tramitación

A pesar del episodio del lunes, todas las administraciones reiteran que el presente y el futuro pasan por las energías limpias. De hecho, el crecimiento que han tenido este tipo de instalaciones en los últimos años va a ser pequeño si se tiene en cuenta todos los proyectos que están actualmente en tramitación.

Jerez es un buen ejemplo de ello. Entre 2020 y 2024 se pusieron en marcha 11 plantas fotovoltaicas con una potencia total de aproximadamente 520 megavatios. Y en lo que va de 2025 han empezado a estar operativas otras cinco instalaciones solares más —las últimas han sido una construida en el paraje de El Rancho, al norte de Cuartillos, y otra en las proximidades de Mesas de Asta—.

Sin embargo, esto va a más y este medio tiene constancia de, a menos, una quincena de proyectos solares que ya se encuentran en construcción, cuentan con las autorizaciones administrativas correspondientes o ya han superado la tramitación ambiental. Esto supondrá que en un futuro se enganche a la red otros 346 megavatios más. Y a este grupo podrían sumarse otros 13 proyectos que también han solicitado autorización, aunque están en una fase administrativa menos avanzada.

Entre los proyectos que han superado la criba ambiental y ya se encuentran en la fase de petición de la autorización se encuentra el proyecto fotovoltaico de mayores dimensiones tramitado hasta el momento: uno proyectado por la firma Benbros en varios parajes situados a ambas márgenes de la autovía Jerez-Los Barrios (A-381), uno de ellos a unos 200 metros al sur de la Laguna de Medina.

La propuesta es la construcción de un parque solar de 118 megavatios que ocupará una superficie de unas 200 hectáreas. El proyecto ya cuenta con el informe de determinación de afección ambiental favorable del Ministerio para la Transición Ecológica, un beneplácito con el que aún no cuentan otros proyectos también diseñados en Jerez y que duplican o, incluso, triplican esta capacidad.

Aprovechando un real decreto aprobado a finales del año pasado por el Gobierno central para agilizar los trámites burocráticos de este tipo de instalaciones, los promotores de esta planta ya han solicitado la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública por procedimiento simplificado.

Entre otros grandes proyectos se encuentra también el promovido por la firma Bruc, propietaria de la planta solar Las Quinientas, en el paraje de Roalabota, la más grande de las actualmente operativas en Jerez. También está tramitando un proyecto de hibridación con un parque eólico que construiría en unos terrenos situados al este del término municipal de Puerto Real y que por sus dimensiones sería el de mayor potencia instalada hasta ahora en la provincia —superaría los 42 megavatios—.

Un proyecto similar, aunque al norte del término municipal jerezano, prevé la firma Abey Energy, que quiere construir un parque eólico de 20 megavatios que hibridará con uno fotovoltaico que está construyendo al norte de Cuartillos. Y a esto se suman otros dos proyectos de hibridación por parte de propietarios de aerogeneradores situados en el extremo sureste del término municipal. Así, el grupo Eolia, que tiene un parque eólico en las inmediaciones de la barriada rural de El Mojo, tramita su hibridación con una planta fotovoltaica de nueva construcción, lo mismo que la firma Saeta Yield que quiere hacerlo con sus instalaciones situadas en el paraje de los Isletes Bajos, cerca de Paterna

El hidrógeno verde y el reto del almacenamiento

Las distintas administraciones públicas también están empezando a tramitar proyectos de planta de almacenamiento de energías, unas instalaciones que se consideran vitales para la sostenibilidad de la transición energética. Por el momento no ha trascendido que haya proyectos de este tipo en Jerez, pero sí ya se están tramitando algunos proyectos en localidades como Tarifa o en las provincias de Málaga y Huelva.

Y vinculado a los efectos de las energías limpias, ya se están haciendo los primeros avances en la construcción de plantas de generación de hidrógeno verde, un combustible realizado mediante procesos no contaminantes llamado a ser el combustible del futuro. A principios de enero, Diario de Jerez daba a conocer los dos proyectos que tiene previsto la firma Avalon Renovables para la construcción de dos plantas de generación de hidrógeno verde en la campiña jerezana. Una se proyecta en unos terrenos próximos a la barriada rural de El Mojo y otra se ubicaría en una parcela próxima al Embalse de Guadalcacín, en el término municipal de San José del Valle. Este sistema de generación de energía renovable está llamado a tener un importante auge en los próximos años como alternativa a los combustibles fósiles dado que su producción no genera emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.