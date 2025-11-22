Ayuntamiento y Consejo Local de las Mujeres invitan a toda la ciudadanía a sumarse este 25 de noviembre a la Manifestación contra la Violencia de Género

Delegación de Igualdad y Consejo Local de las Mujeres, en la acción de sensibilización en el Mercado de Abastos.

La teniente de alcaldesa de Igualdad, Susana Sánchez Toro, y la vicepresidenta del Consejo Local de las Mujeres, Coral García Gago, han hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sumen a la Manifestación del 25 de noviembre, con la que Jerez tiene la oportunidad de demostrar su compromiso firme y contundente contra la violencia de género.

La Delegación de Igualdad y el Consejo Local de las Mujeres han protagonizado una acción de sensibilización en el Mercado de Abastos, donde han repartido información sobre las acciones de reivindicación y conmemoración previstas para este martes 25 de noviembre, con la colocación de la pancarta contra las violencias machistas a las 17.30 horas en el balcón lateral del Ayuntamiento y posterior manifestación a partir de las 18.00 horas.

Jerez celebra desde hace semanas el ciclo de actividades conmemorativo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este año con el lema ‘Las mujeres no somos mercancía. Sin demanda no hay prostitución ni pornografía’. Este martes, la manifestación partirá desde la calle Consistorio, para continuar por Plaza del Arenal, Corredera, Madre de Dios, Rotonda del Minotauro, Medina, Honda, Rotonda de los Casinos, y finalizar en la Alameda del Banco. Durante el recorrido, se leerán tres poemas, escogidos del Recetario de Relaciones Amorosas y Sabrosa: 'Amores en buen trato', por parte de representantes del Consejo Local de la Mujer.

Desde el Consejo se propone acudir a la manifestación con ropa negra o con un pañuelo morado para mostrar el respeto por las víctimas.

Programación

Las actividades del ciclo del 25 de noviembre incluyen este lunes día 24, la inauguración a las 18.00 horas en la Casa de las Mujeres de la exposición fotográfica ‘Hazara. Costumbrismo y autoficción en Afganistán’, gracias a la iniciativa de Amnistía Internacional y Ateneo de Jerez. Esta muestra podrá visitarse hasta el 5 de diciembre, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Los martes y jueves también podrá visitarse por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas.

Posteriormente, el jueves 27 se celebrará en el Campus Universitario la jornada ‘Violencias Sexuales: análisis de la realidad y propuestas de intervención’. Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden dirigirse a formacion.igualdad@aytojerez.es y 956 149 128.