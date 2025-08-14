El Ayuntamiento defiende la legalidad "del procedimiento de contratación del profesorado de la Escuela de Policía Local"

El Ayuntamiento ha defendido el procedimiento de contratación del profesorado para la futura Escuela de Policía Local tras la denuncia realizada por parte del Partido Socialista. Desde el Consistorio se insiste en que esta escuela, que abrirá a finales de septiembre y que fue cerrada por el anterior gobierno municipal socialista, sigue el procedimiento establecido en el Reglamento de la Escuela de Policía Local y cuenta con la conformidad del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA).

Según explica el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, "en ningún momento se ha vulnerado nada y tanto el nombramiento del director como el del coordinador de la Escuela de Policía Local han sido comunicados a la IESPA, que ha dado su conformidad, al igual que al proceso de contratación de candidatos a profesores de la escuela. Es un proceso que continúa abierto y se rige por el artículo 310 de la Ley de contratación del Sector Público".

Martínez ha incidido en que "con este Gobierno, no sólo vamos a reabrir una Escuela de Policía Local que cerró el gobierno anterior, sino que estamos dando la oportunidad en igualdad de condiciones a todos los policías locales que cumplan con la especialización y la formación requerida y que estén interesados en formar parte del profesorado, por ello se abrió una nota informativa interna para conocer qué estudios y formación tenían los agentes interesados en formar parte del equipo docente".

El teniente de alcaldesa ha añadido que "nos parece triste que el PSOE quiera dinamitar esta iniciativa confundiendo a los jerezanos, cuando fueron ellos los que no apostaron por la continuidad de la formación de los policías locales hasta el punto de cerrar la Escuela".

"Ahora, el actual Gobierno municipal recupera la Escuela de Policía Local para convertirla en una escuela de primer nivel acorde con las necesidades y exigencias en materia de seguridad que requieren los tiempos actuales, para lo que se hace necesario una especialización máxima al servicio de los ciudadanos", ha añadido Martínez.

El teniente de alcaldesa ha subrayado que “el gobierno de María José García-Pelayo, en dos años, ha recuperado y rehecho lo que ellos destruyeron en 8 años, empezando por la nueva Jefatura de la Policía Local, la oferta de 47 nuevas plazas de Policía Local, el Servicio de Protección Civil que estamos reimpulsando, la mejora de los medios técnicos y vehículos y, por supuesto, la reapertura de la Escuela de la Policía Local.

“En definitiva, un Gobierno que quiere una policía formada, especializada y moderna que trabaje con los mejores medios para defender la ciudad y a sus vecinos", ha concluido Martínez.