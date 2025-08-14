El PSOE de Jerez denuncia "presuntas irregularidades" en la contratación del profesorado de la Escuela de la Policía Local

El PSOE de Jerez ha advertido este jueves de posibles irregularidades en el procedimiento seguido por el Gobierno local para la convocatoria de la bolsa de profesorado de la Escuela de la Policía Local. “Los indicios que hemos detectado muestran un procedimiento que podría estar al margen de la legalidad, de la igualdad de oportunidades y de la transparencia que exige nuestra ciudad. Se trata de una auténtica chapuza que avergüenza a la dignidad y honor del cuerpo de la Policía Local”, ha afirmado el portavoz socialista José Antonio Díaz.

Según la información recabada por el PSOE, el Ayuntamiento habría limitado la publicidad de la convocatoria a la colocación de un folio en el tablón de la Jefatura de la Policía Local, con un plazo de apenas cinco días, en pleno verano, dificultando que la mayoría de las aspirantes pudieran participar. Todo ello, sin seguir, presuntamente, el procedimiento administrativo legalmente establecido para este tipo de convocatorias.

“Mientras se reducía la difusión al mínimo, limita la libre concurrencia, por eso nos preguntamos si los profesores ya estaban seleccionados. Todo el mundo sabe que el Gobierno de Pelayo no es de fiar, la sombra es alargada de opacidad y oscurantismos en los procesos de selección de personal, por eso solicitamos la paralización del procedimiento y se proceda correctamente”, ha señalado el PSOE.

El puesto de profesorado en esta bolsa está remunerado con más de 70 euros la hora, “una cifra significativa que exige la máxima transparencia y el pleno respeto a los principios de igualdad y libre concurrencia, algo que los socialistas consideran “un uso inaceptable y desproporcionado de dinero público, Jerez no está para este despilfarro”, han añadido.

El PSOE solicita la dimisión inmediata del Delegado de Seguridad, como máximo responsable político de este proceso y la dimisión del director de la Academia, por su responsabilidad directa en un procedimiento que, a juicio del PSOE, ha generado dudas razonables sobre su transparencia y equidad.

Los socialistas trasladarán los hechos al Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) y al Defensor del Pueblo Andaluz, solicitando la paralización inmediata del procedimiento y una revisión exhaustiva de cada paso dado. “Si el Ayuntamiento no actúa, llevaremos este caso a la autoridad judicial para que se investigue y se depuren responsabilidades hasta las últimas consecuencias. La ley no puede interpretarse en beneficio de otros intereses, la igualdad no se suspende por vacaciones y la transparencia no es un favor, es una obligación”, han concluido.