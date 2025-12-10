El Ayuntamiento desmiente "las inciertas e infundadas críticas del PSOE sobre ayuda a domicilio"

El gobierno municipal ha desmentido las acusaciones vertidas por el Grupo Municipal Socialista "al ser falsas tanto en lo relativo a las sustituciones como en lo referente a la bolsa de trabajo". Y es que, como señala la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, el Grupo Municipal Socialista lleva varios días "dando palos de ciego sobre este servicio tan importante en su afán de criticar por criticar al Gobierno municipal, pero vuelven a caer en la mentira y la desinformación". “Se ve que ocho años en el gobierno no le bastaron a los socialistas para aprender cómo funciona este servicio”.

Una postura "especialmente errática si tenemos en cuenta", como señala la responsable municipal, que el PSOE "fue incapaz de aprobar un convenio colectivo con las trabajadoras y trabajadores de este servicio a pesar de las continuas reivindicaciones y protestas ni ofrecieron ninguna mejora a la plantilla". En cambio, "ha sido el actual gobierno municipal el que firmó el convenio colectivo, calificado como el mejor de los existentes en Andalucía, en una apuesta por reconocer no sólo los derechos, sino en dignificar todo lo posible salario y condiciones de la plantilla".

En relación a las críticas vertidas por el Grupo Municipal Socialista, el gobierno municipal recuerda que "el último ejercicio de gobierno socialista, el gasto del servicio de Ayuda a Domicilio fue de 2.124.555,11 euros mientras en este año 2025, el actual equipo de gobierno está invirtiendo 6.726.710,27 euros".

Con respecto a la Bolsa de trabajo del servicio, el Ayuntamiento recuerda que el actual reglamento modificó el anteriormente existente y se cambió a petición del propio comité de empresa ya que "no se adecuaba a las necesidades actuales en una aprobación fechada el 18 de octubre de 2024". Asimismo, recuerda que la Comisión de Bolsa está compuesta por los representantes sindicales del comité de empresa y por la dirección de la empresa, "consensuándose con todos ellos tanto las aperturas de bolsas como su baremación".

Fruto de esa modificación, y "del compromiso del gobierno municipal por este servicio público, este año 2025 no solamente ha estado vigente la bolsa ordinaria, sino que además se ha abierto una bolsa extraordinaria con tres convocatorias (junio, agosto y noviembre), concluyendo el ejercicio unificando todas las bolsas ordinarias y extraordinarias para una mejor gestión. Es decir, en 2025 se ha actualizado la bolsa en hasta cinco ocasiones (dos ordinarias y tres extraordinarias)".

Unos datos que demuestran que "las críticas del Grupo Municipal Socialista carecen de veracidad y no buscan sino la crítica burda que no aporta datos reales ni mucho menos propuestas".

En lo relativo a las sustituciones, el Ayuntamiento considera que las declaraciones del Grupo Municipal Socialista, "además de falsas, son un insulto a la plantilla del servicio de ayuda a domicilio que está realizando un esfuerzo enorme para poder cubrir todas las sustituciones de permisos solicitadas, a los cuales el gobierno municipal agradece su esfuerzo y dedicación, ya que son el pilar fundamental el servicio".

Porque, según el último dato disponible, las sustituciones se han incrementado en 5.923,5 horas desde la última cifra aportada el pasado 5 de diciembre, pasando a un total de 32.662,5 horas sustituidas divididas (desde septiembre al día de hoy) de la siguiente manera: 2.782,5 horas sustituidas por horas sindicales, 15.675 horas sustituidas por vacaciones y 14.205 horas por permisos. "Una tendencia de ir autorizando los permisos solicitados que continuará hasta final de ejercicio".

El gobierno local reta al Grupo Municipal Socialista "a explicar a los jerezanos de dónde saca los datos porque en absoluto se corresponden con la realidad de un servicio que ha mejorado considerablemente en estos dos años y medio de gobierno actual". Por último, el Ayuntamiento llama a la reflexión al PSOE "para que no siga contaminando un servicio tan importante como el de ayuda a domicilio tanto por lo que afecta a la plantilla como a los usuarios".