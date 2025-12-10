El PSOE de Jerez denuncia "oscuridad y falta de transparencia" en el servicio de ayuda a domicilio

El PSOE ha vuelto a denunciar las condiciones de trabajo de la plantilla de ayuda a domicilio de Jerez. La concejal socialista Carmen Collado explica que "nos han trasladado que el personal no está pudiendo hacer uso de las horas de libre disposición y asuntos propios que contempla el nuevo convenio, aprobado y anunciado por el gobierno de Pelayo con fotos, titulares y promesas. Pero ahora comprobamos cómo la alcaldesa incumple sus compromisos desde el silencio y el desprecio hacia unas trabajadoras y trabajadores que sostienen un servicio esencial para nuestras personas mayores y dependientes".

Collado critica que "estamos ante un nuevo ejemplo de falta de gestión y de respeto a los derechos de las trabajadoras y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, que está siendo reiteradamente maltratado por el gobierno de Pelayo. Hay mucha oscuridad y falta de transparencia en la gestión política de este servicio y el gobierno de Pelayo mantiene un silencio ruidoso en todo lo que se refiere a la Ayuda a Domicilio".

Desde el grupo municipal socialista, Collado ha reclamado al gobierno local que "cumpla el convenio vigente y amplíe de inmediato la bolsa de trabajo del servicio, medida fundamental para reforzar la plantilla y permitir que las trabajadoras y trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales sin que esto afecte a la atención a los usuarios, mayores y dependientes, que son la principal prioridad de las trabajadoras y trabajadores de este servicio público".

"Si el gobierno de Pelayo hubiese ampliado la bolsa de trabajo, el servicio contaría con los refuerzos necesarios para que el personal pudiese disfrutar de sus horas de libre disposición y asuntos propios, especialmente en unas fechas tan señaladas como las navideñas", insiste Collado. "Hablamos de un derecho reconocido, no de un favor, y su incumplimiento una vez más demuestra la falta de respeto del gobierno de Pelayo hacia quienes cuidan a los más vulnerables. Cumplir el convenio no es una opción, es una obligación", añade.