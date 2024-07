El Ayuntamiento disuelve la sociedad Xerez 21-Speed Festival, sin actividad desde 2016

El Ayuntamiento de Jerez ha procedido este lunes a la disolución de la sociedad unipersonal Xerez 21-Speed Festival que llevaba desde 2016 sin formular cuentas ni tener ningún tipo de actividad. La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido tanto la junta general extraordinaria, como el Consejo de Administración y la Junta general ordinaria preceptivas para poder proceder a dicha disolución.

La alcaldesa ha destacado que "hemos realizado todos los trámites legales pertinentes para proceder a la disolución de una entidad que no tenía ningún sentido que siguiera creada ya que desde hace casi una década no tenía ningún tipo de actividad y no formulaba ni siquiera cuentas". García-Pelayo ha añadido que "de esta manera ponemos orden en una situación anómala dentro del Ayuntamiento".

El trámite ha comenzado con el nombramiento de consejeros en el Consejo de Administración de Comujesa al ser la única accionista de Xerez 21-Speed Festival. Una vez realizado este trámite, se ha procedido al cese y nombramiento de la Secretaria del Consejo de Administración y la aprobación de la formulación de cuentas de 2016 a 2024. Y, por último, en la Junta General ordinaria se ha procedido a la aprobación de las Cuentas 2015 a 2024, el nombramiento de liquidadores, aprobación del balance final y el balance de liquidación y aprobación de la disolución de la sociedad.

Hay que recordar que Speed Festival era el proyecto de un parque temático que ocuparía 100 hectáreas en la carretera de El Calvario. Se llegó incluso a presentar una maqueta en noviembre de 1998, diseñada por la empresa norteamericana PGAV quien también asumiría el Plan Director de la instalación. La inversión del parque, que quedó en un proyecto fallido, se estimaba en 15.500 millones de pesetas