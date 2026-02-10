El Ayuntamiento elabora un ‘plan de choque’ para hacer frente a las consecuencias del tren de borrascas

Jerez ha sufrido especialmente durante las últimas semanas las consecuencias del tren de borrascas que ha azotado a Andalucía, una situación compleja que ha afectado a la zona rural con inéditas inundaciones y a la zona urbana, originando daños en diferentes infraestructuras, entre ellas en las instalaciones educativas.

La delegada de Educación, Nela García, ha agradecido la cooperación, paciencia y comprensión que está mostrando la comunidad educativa ante unas circunstancias adversas que no tienen precedentes en la ciudad y ha anunciado que el gobierno municipal trabaja en un ‘plan de choque’ para hacer frente a las múltiples incidencias que se han registrado en los centros educativos.

En este sentido, el ejecutivo local diseña un mapa de intervenciones específicas para atender las necesidades y demandas de los equipamientos educativos que presentan incidencias y en el que lo prioritario son cubiertas, techos, voladizos, canalizaciones y cuestiones eléctricas.

García ha estado en contacto permanente con la Flampa, las Ampas y los equipos directivos de todos los colegios públicos del término municipal durante las últimas semanas y ha realizado numerosas visitas en compañía de su equipo técnico para comprobar en persona el estado de las diferentes infraestructuras.

La actividad lectiva se ha ido recuperando conforme todos los factores indicaban que la seguridad estaba garantizada tanto para el alumnado como para los docentes, habiéndose tenido que ejecutar trabajos de emergencia en tres centros educativos de la ciudad para subsanar problemas provocados por los temporales, ya que los desperfectos afectaban al funcionamiento cotidiano de las clases.

En este contexto, se ha actuado en los CEIP La Unión, Gloria Fuertes y San Juan de Dios, centros educativos que la delegada ha visitado de la mano de la empresa Muserac para supervisar y analizar unas intervenciones de urgencia e imperiosa necesidad con el objetivo de recuperar totalmente la normalidad.

La delegada de Educación ha reiterado su agradecimiento por la colaboración a toda la comunidad educativa y ha resaltado la labor ímproba que están desarrollando todos los dispositivos municipales de Medio Ambiente, Parques y Jardines y empresas concesionarias de mantenimiento y de limpieza en una sinergia que tiene su base en la gestión política a favor de la ciudadanía, subrayando que todos los colegios serán atendidos dentro del plan de actuación municipal, sin olvidar ninguno de los 54 centros educativos que son competencia del Ayuntamiento de Jerez.