El Ayuntamiento inicia la contratación de la nueva señalización turística de Jerez

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de la contratación de la producción, suministro e instalación de nueva señalización turística, una actuación que está enmarcada dentro de la 1ª fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Jerez, subvencionada al 50% entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento. El acuerdo ha incluido también los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y técnicas que regirán el presente contrato, así como el importe del mismo, que asciende a 299.700 euros, IVA incluido.

El teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, ha explicado que esta actuación contempla el suministro e instalación de la señalización recogida en el Plan de Señalización Turística Integral de Jerez, así como la eliminación de las señales obsoletas que se encuentran instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Como ha recordado el teniente de alcaldesa, para la puesta en marcha de esta acción se elaboró el Manual y Plan de Señalización Turística Integral de Jerez, que recibió el correspondiente visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, y que incluye un estudio de la señalización turística y un anexo general específico de su ubicación y distribución en los distintos barrios del centro histórico.

Asimismo, el citado Manual establece los diferentes tipos de elementos a instalar (y sus características técnicas), entre los que figuran señales direccionales peatonales, señales informativas de localización, señales identificativas de centros de visitas y productos turísticos; y señales de acceso de bienvenida a la ciudad. “Con esta actuación vamos a mejorar la atención y la asistencia a las personas que nos visitan ofreciendo una mejor localización de los distintos atractivos turísticos que tiene Jerez así como de las zonas más visitadas”, ha señalado Antonio Real.

En este sentido, con este nuevo contrato se pretende dotar a la ciudad de una señalización más precisa y adaptada a las necesidades actuales, que va a proporcionar a los visitantes direcciones esenciales, localización de atracciones locales y orientaciones de seguridad, lo que contribuirá significativamente a una experiencia turística más agradable.

Entre otros puntos donde se van a instalar los nuevos elementos figuran enclaves como la plaza de la Estación, el entorno de la Catedral, la plaza del Arenal, la Alameda Marqués de Casa Domecq, la plaza Belén, la Ronda del Caracol o la avenida Duque de Abrantes, donde se encuentra la Real Escuela de Arte Ecuestre.

Igualmente se contempla la instalación de señales identificativas en centros de visitas y productos turísticos ancladas al suelo y en la pared.