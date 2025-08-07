Ayuntamiento de Jerez y Acoje lanzan una campaña de concienciación sobre los excrementos de las mascotas

El teniente de alcaldesa de Medio Ambiente y Protección Animal, Jaime Espinar; la presidenta de Acoje, Ana Pérez y la delegada de Comercio, Nela García, han presentado un campaña de sensibilización cuyo objetivo es lograr la colaboración de los propietarios de perros a la hora de limpiar la orina de éstos, a la vez que se recogen los excrementos.

Para ello, tanto Acoje como la Delegación de Protección Animal repartirán unos 4.000 recipientes de plásticos, de fácil manejo y reciclables, que permitirán a los propietarios de perros limpiar con agua y jabón las zonas donde éstos realicen sus necesidades en las vías y espacios públicos. Protección Animal los repartirá con los vigilantes medio ambientales en los parques de esparcimiento canino existentes en la ciudad y la Asociación de comerciantes a sus asociados, así como en su sede central.

Tanto el teniente de alcaldesa como la presidenta de Acoje han manifestado que “si es necesario contar con más recipientes no hay problema. Lo importante es que se colabore en mantener limpia la ciudad y los comercios”:

Jaime Espinar ha manifestado que “se trata de una campaña sencilla pero que encierra un gran compromiso, que no es otro que mantener entre todos la ciudad lo más limpia posible y cuidada. Sabemos que esto es responsabilidad del Ayuntamiento y estamos trabajando permanentemente en ello, pero la colaboración ciudadana es primordial y la colaboración de los propietarios de perros es esencial”.

Al mismo tiempo, el teniente de alcaldesa ha indicado que no es una campaña en contra de los propietarios y sus mascotas “se trata de una campaña que quiere crear el hábito de que al mismo tiempo que se recoge los excrementos, se limpie la orina. Estoy seguro de que todos lo entenderán y que colaborarán”. Asimismo, ha manifestado que de esta manera se colaborará en el mantenimiento del mobiliario urbano “ya que se ha dado el caso de que las papeleras del centro se han tenido que cambiar porque la orina de los perros es corrosiva y las ha dañado mucho. Así que un pequeño gesto colaborativo nos beneficiará en todos los sentidos”.

Por su parte, la presidenta de Acoje, Ana Pérez, ha destacado que se trata de una campaña positiva y necesaria para la ciudad y ha agradecido la implicación del Ayuntamiento. Esta Asociación, que fue pionera en permitir la entrada de mascotas en los comercios, quiere con esta campaña seguir colaborando en mantener la ciudad y zonas comerciales más limpias y “pedimos la colaboración de todos para conseguirlo”.

Por su parte, la delegada de Comercio, Nela García, ha agradecido a Acoje su ayuda e implicación “aportando siempre, como en este caso, campañas útiles para la ciudad y beneficiosa para todos”. Ha hecho hincapié que "igual que tenemos el hábito de llevar a nuestra mascota al veterinario, cuidarla y comprarle su comida, debemos coger el hábito de llevar estas bolsas cuando salgamos a pasear con ellas“.