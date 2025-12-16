El Ayuntamiento de Jerez acomete mejoras en los accesos de la calle Moscatel

Imagen de las obras de mejora en los accesos de la barriada de Icovesa

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Servicios Públicos, se encuentra en estos días realizando obras para la mejora de la accesibilidad en la calle Moscatel y su entorno, una intervención que se está desarrollando en el marco de los trabajos de renovación y adecentamiento de las infraestructuras urbanas para impulsar la seguridad vial y un tránsito más seguro por las calles y plazas de la ciudad.

Concretamente, los servicios municipales están trabajando para eliminar barreras arquitectónicas que dificultaban el acceso a determinados bloques de viviendas de esta calle y sus alrededores.

La intervención que se está realizando en esta vía tiene como objeto ordenar el margen izquierdo del acerado de la calle Moscatel para lograr una mayor permeabilidad y conseguir un grado de accesibilidad acorde al cumplimiento de la normativa actual.

Hasta este momento, existían una serie de escalones que impedían la accesibilidad a varios bloques de viviendas, por lo tanto, con estas obras se pretende corregir la situación para que los vecinos, especialmente aquellos con movilidad reducida, cuenten con accesos transitables, en condiciones de seguridad. Aprovechando esta intervención, se creará asimismo un nuevo paso de peatones y se actualizará su diseño convirtiendo la zona en un espacio mucho más dinámico.

Otras intervenciones recientes en la barriada de Icovesa

Otra intervención reciente que el Ayuntamiento de Jerez ha realizado en la barriada de Icovesa, para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la zona, ha sido la obra de mejora y acondicionamiento en los parques infantil y biosaludable de la plaza Cante Jondo.

En este espacio público, los servicios municipales han arreglado el suelo de caucho de las instalaciones y han pintado los elementos, además de acometerse una labor de limpieza en profundidad del pavimento.

Además, se han reparado igualmente otros pequeños detalles de esta plaza, como unos pivotes que desde hace muchísimos años estaban en situación de oxidación.

Recientemente, en el marco de la Campaña de Seguridad Vial, el Ayuntamiento ha actuado igualmente en el entorno de la barriada de Icovesa, con el objetivo de reforzar las medidas preventivas y mejorar la seguridad en el tráfico rodado y de peatones.

En concreto, se han pintado los pasos de cebra y se han repuesto señales en esta zona oeste de la ciudad, para mejorar la seguridad vial y la señalización horizontal y vertical en general.

Por otro lado, hay que recordar que la avenida de la Soleá va a ser objeto próximamente de obras de mejora de la accesibilidad, gracias a fondos de la Diputación de Cádiz y que esta intervención contribuirá igualmente a avanzar en la mejora de los servicios públicos de esta zona de la ciudad.