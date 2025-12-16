Comienzan las obras de la Parroquia Nuestra Señora del Rocío en la barriada de Barbadillo

Después de muchos meses de trabajo y espera, en la jornada de ayer comenzaron las obras de la que será nueva Parroquia Nuestra Señora del Rocío. La Agrupación Parroquial Nuestro Padre Jesús de la Humildad ha celebrado esta noticia, agradeciendo la labor que durante este tiempo han llevado a cabo sus miembros y el barrio en sí. Asimismo, se ha dado las gracias "a Arquitectos Vilarchao Maldonado por el gran proyecto realizado y nos encomendaremos en nuestras oraciones por la empresa Torresolano xxi para que lleven a cabo una gran construcción y sin contratiempos", explican en redes sociales. La agrupación no ha querido olvidarse de la labor de la comisión de obras de nuestra Diócesis de Asidonia-Jerez, así como al Ayuntamiento de Jerez y a su delegación de Urbanismo.

Hay que recordar que la primera piedra de este futuro templo fue puesta hace más de un año, concretamente en octubre de 2024, y hasta hace apenas unos meses, a finales de junio, no obtuvo la licencia definitiva para su construcción.

La Parroquia del Rocío fue creada debido al crecimiento de la ciudad en la zona norte en 2006 y su feligresía se forma con partes de las que antes fueron parroquias de La Asunción y Madre de la Iglesia de la barriada de La Granja.

Una imagen de la fachada proyectada para la nueva parroquia.

Los terrenos en los que se ubicará esta futura parroquia fueron cedidos por el Ayuntamiento en el año 2002, a través de la Gerencia de Urbanismo, y se formalizó su inscripción en el registro de la propiedad en acuerdo firmado en 2010. El primer párroco fue el reverendo Diego Moreno Barba hasta su nombramiento como párroco de Santiago en 2013. Desde entonces queda sin actividad ni sede hasta que en 2022 el actual obispo nombra al reverendo Juan Jacinto del Castillo como administrador parroquial de la misma.

Desde entonces la sede provisional de la parroquia se ubica en el local que dispone la recién creada entonces Agrupación Parroquial de la Humildad en la barriada de Barbadillo.

Una vez puesta en marcha la obra, la agrupación ha solicitado nuevamente la colaboración de la feligresía para "hacerla partícipe de esta gran obra, ya que una obra de esta índole es misión de todos". Para ello han puesto a disposición de las personas interesadas un número de cuenta 𝐍°𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚: ES 98 0081 7411 4100 0185 7787 y un número de Bizum (Donar a ONG al código: 05193) para ello. Asimismo, han facilitado dos números de teléfono (661 67 41 52 // 653 51 89 96) para las personas que necesiten cualquier tipo de información.