El Ayuntamiento de Jerez aplaza el pleno del viernes 30 de enero debido a la situación de emergencia y la crecida del río Guadalete

El Gobierno municipal de Jerez ha tomado la decisión de aplazar el pleno ordinario que se tenía que celebrar este viernes, día 30 de enero. La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, planteó este jueves durante la reunión del CECOP la posibilidad de este aplazamiento ante la crecida del río y las previsiones de que este viernes pudiera incluso empeorar la situación. Tras activarse el Puesto de Mando Avanzado por parte de la Junta de Andalucía, esta propuesta fue trasladada por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, a los distintos grupos municipales que conforman la Corporación y, una vez consensuado con los grupos, se ha decidido tomar la decisión de aplazar el pleno.

La resolución aclara que, ante los diferentes avisos emitidos por la AEMET y la subida de nivel del río Guadalete que ha pasado a Nivel 1, lo que ha obligado al desalojo preventivo de zonas del Jerez rural, y con la activación del Plan Territorial de Emergencia Local en fase de emergencia y en situación Operativa 2 se toma la decisión de aplazar el Pleno del viernes 30 de enero.

Este aplazamiento conlleva también la suspensión temporal del pleno solemne y extraordinario previsto para el sábado 31 de enero de concesión de título de Hijo Adoptivo a Ángel León y Eddy Jean Paul ya que en el orden del día del pleno ordinario se tenía que aprobar dicha concesión.