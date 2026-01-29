La situación en el río Guadalete empeora: ordenan el desalojo de 600 personas de la zona rural de Jerez

Unas 600 personas van a ser desalojadas durante las próximas horas de los núcleos rurales situados en el entorno del Monasterio de la Cartuja por la importante crecida del río Guadalete que se está produciendo desde la pasada noche. El desembalse de Arcos y Bornos, que están al límite de alcanzar su máxima capacidad y que siguen recibiendo aportes de agua, sumado a las lluvias acumuladas, que han provocado importantes escorrentías y gran cantidad de agua en los principales arroyos, ha provocado que el río haya superado el nivel de los seis metros.

Los núcleos que serán desalojados son los de La Ina, la parte de La Corta más próxima al río, parte de Lomopardo y Las Pachecas, donde en la pasada noche se habían producido ya los primeros desalojos, además de otros núcleos del entorno como Portalillo, parte de El Portal, Las Quinientas, La Greduela, Los Cejos del Inglés, Los Lagos, Repastaderos, Zarandilla, Mesas del Corral y la Cañada del Carrillo. A esto se suma La Greduela, aunque este núcleo se encuentra aislado en estos momentos dado que el río ha alcanzado el puente que sirve de acceso.

Ante el importante número de personas afectadas, se ha decidido habilitar el Pabellón de Deportes de Chapín para todas aquellas personas que quieran pasar la noche en ella. En este sentido, la Cruz Roja ya está habilitando este espacio con todo lo necesario. Previamente a esto, Cáritas había habilitado el centro de acogida que tiene en la barriada rural de El Portal donde a mediodía estaba atendiendo a unas 14 personas. Sin embargo, este no tiene capacidad suficiente para el número de afectados, de ahí que se haya optado por realizar esta labor en Chapín.

Aspecto que presentaba este jueves Las Pachecas. / Miguel Ángel González

Sobre las dos de la tarde, se informaba por parte de la Junta y del Ayuntamiento que el río ha superado los seis metros de nivel por lo que entra en nivel rojo. No obstante, se teme que la altura vaya a más en las próximas horas, de ahí que se haya optado por estos desalojos ya que hay núcleos muy afectados.

Durante la pasada madrugada y parte de la mañana, ante la crecida de río, ya se habían ido produciendo desalojos y rescates de personas y de animales que se habían quedado atrapados en parte de los núcleos situados en las proximidades del Puente de la Cartuja, especialmente en Las Pachecas. Sin embargo, tras la reunión de las administraciones públicas celebrada a la una de esta tarde en el Puesto de Mando Avanzado instalado junto al Monasterio de la Cartuja, se ha decidido decretar un mayor desalojo ya que se prevé que el río continúe subiendo, especialmente a las tres de la tarde y a las ocho de la mañana del viernes.

El Ayuntamiento estableció a las ocho de la mañana activó el Plan Territorial de Emergencias Local En fase de Emergencia y en Situación Operativa 1 (antes estaba en Operativa 0) ante el crecimiento del río Guadalete. Sin embargo, lo ha elevado a Situación Operativa 2 ante la gravedad de la situación, nivel en el que es la Junta de Andalucía la que asume el mando, aunque en coordinación con el resto de administraciones.

En cuanto a las carreteras, desde la pasada noche permanece cortada la carretera de La Ina (CA-3110) entre la intersección de la venta La Cartuja y el kilómetro cuatro dado que se encuentra anegada. Este corte se suma a los de otros de la red secundaria que lleva varios días cortada como son las carreteras de Macharnudo (CA-3101 y CA 3102) o la CA-4107 que conecta Torrecera con Paterna.