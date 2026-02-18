El Ayuntamiento de Jerez arregla baches urgentes, actúa con asfalto en caliente y destinará más de dos millones de euros para reasfaltado integral

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado que, para atajar los daños provocados por el tren de borrascas que ha azotado a la ciudad, "el Ayuntamiento no sólo está inmerso en la limpieza de las zonas más afectadas, sino también en el arreglo de las calzadas que se han visto perjudicadas, con el fin de que la ciudad vuelva progresivamente a la normalidad".

La regidora ha destacado "la rapidez con la que los servicios municipales están actuando para eliminar de las calles de Jerez los desperfectos ocasionados", señalando que "esta situación no se está dando únicamente en Jerez, sino que afecta a toda España, a consecuencia de los sucesivos temporales".

La alcaldesa ha explicado igualmente, que "dar una solución a los problemas que han provocado los fenómenos climáticos en las calzadas de Jerez llevarán su tiempo". En este sentido, la alcaldesa ha señalado que para paliar toda esta situación “estamos trabajando en tres líneas”.

Por un lado, María José García-Pelayo ha indicado que "se está actuando de manera urgente con asfalto en frío para rellenar baches de manera rápida, para preservar la seguridad de los conductores y sus vehículos”. Tanto la propia ciudadanía, como los agentes de la Policía Local han venido localizando las incidencias que se han ido produciendo por los efectos meteorológicos, entre los que se van priorizando los más conflictivos.

En las últimas jornadas se han reparado con asfalto en frío vías como las avenidas de la Ilustración, de la Comedia y de Europa, así como el pavimento del parque de Picadueñas y las calles Juan Pablo II y Santa Inés. Estos trabajos continúan desarrollándose en la zona de Cuatro Caminos y en la avenida de la Ilustración.

En segundo lugar, la alcaldesa ha detallado que “otra línea de actuación que se está llevando a cabo es el trabajo con asfalto en caliente, que resulta más duradero y permanece en el tiempo”, como el que se ha aplicado en la avenida Rey Juan Carlos I, a la altura de la Rotonda número 2.

Por último, la alcaldesa se ha referido a que el Ayuntamiento va a poner en marcha un proyecto de más de dos millones de euros para reasfaltar completamente más de 20 de calles de Jerez. La alcaldesa ha pedido a la ciudadanía que “no dude de que dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestros presupuestos, iremos adecentando la ciudad”.