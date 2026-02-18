La Policía Nacional frustra de madrugada un robo con fuerza en una farmacia de Jerez

Agentes de la Policía Nacional han intervenido durante la madrugada del lunes 17 de febrero en Jerez de la Frontera, impidiendo que se produjera un robo con fuerza en una farmacia del barrio de Las Viñas y han detenido a los dos autores antes de que pudieran escapar con dinero y medicamentos del interior del establecimiento.

Los hechos sucedieron sobre las 02:30 horas de la noche cuando la sala operativa CIMACC 091 recibía varias llamadas que alertaban de fuertes ruidos en la histórica barriada de las Viñas, en el ensanche este de la ciudad. Rápidamente se desplazaron al lugar varias unidades de la Policía Nacional cuyos agentes de inmediato se percataron de que la persiana metálica de la farmacia ubicada en la zona se encontraba forzada y fracturada desde el exterior.

Primer detenido localizado en el interior de la farmacia afectada

Tomando las pertinentes medidas de seguridad, los policías se introdujeron en el local, localizando en su interior a un varón de veinte años de edad con un destornillador de gran tamaño tratando de forzar la caja registradora. De forma simultánea varios agentes en el exterior recababan testimonios y grabaciones que confirmaban que el sujeto del interior habría fracturado la persiana metálica ayudado de herramientas y de un segundo varón que habría logrado huir instantes antes.

La Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda que daba resultado minutos más tarde cuando se localizaba al segundo implicado, también de 20 años de edad, tratando de huir a pie en el cercano Paseo de las Delicias en dirección a La Canaleja. Ambos varones fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza y trasladados a la Comisaría en la avenida de la Universidad donde ingresaron en el área de detención, donde continúan hasta que se den por concluidas las diligencias policiales y sean puestos a disposición de la Autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal.