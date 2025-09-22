El Ayuntamiento de Jerez arreglará la deteriorada acera de la calle Parque Timanfaya

El Ayuntamiento de Jerez acometerá en próximas fechas la remodelación y reurbanización del acerado de la calle Parque Timanfaya al objeto de corregir los graves desperfectos existentes en el pavimento por efecto de las raíces del arbolado ubicado en los alcorques.

El proyecto, que ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, contiene los trabajos necesarios para corregir de manera integral estos daños al objeto de que se pueda caminar y pasear por esta calle, fuertemente afectada por esta circunstancia, en condiciones de seguridad.

Como ha explicado el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, se trata de una zona rodeada de unifamiliares que presenta “un gran deterioro del acerado, lo que hace imposible su circulación debido a la existencia de fisuras, zonas levantadas y remonte de paños completos de hormigón que llegan a subir hasta 30 centímetros de desnivel, haciéndola totalmente impracticable para su uso diario debido al riesgo de caídas o de accidentes”.

Así pues, la solución propuesta consiste en la demolición completa de estos tramos en mal estado y la ejecución de un nuevo acerado, saneando las raíces superficiales del arbolado y aumentando la superficie de los alcorques; “de esta forma, mejoramos la calidad del espacio público y garantizamos la accesibilidad para que los vecinos puedan recorrer esta calle con normalidad y no encuentren obstáculos a su paso”, ha señalado Jaime Espinar.

Por lo tanto, el proyecto va dirigido “a impulsar la seguridad vial en esta zona, renovar la imagen y la calidad del espacio público, y, en definitiva, a mejorar la calidad de vida de los residentes de este entorno”, en palabras del responsable municipal; la intervención cuenta con un presupuesto de 48.230 euros y un plazo de ejecución de un mes.