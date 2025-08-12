El Ayuntamiento de Jerez asegura que las familias vulnerables "no se quedan desasistidas durante agosto"

La delegada de Inclusión Social, Yéssika Quintero, ha lamentado el "profundo desconocimiento" que demuestra la formación Adelante Andalucía sobre el funcionamiento de los servicios sociales del Ayuntamiento, así como de las zonas de trabajo social de la ciudad. Declaraciones que hace al hilo de la denuncía de Adelante, que lamentaba "el abandono de las familias vulnerables en Jerez por el cierre en agosto de centros de Asuntos Sociales".

La delegada aclara que "existe un acuerdo que tiene más de 25 años con las centrales sindicales con representación en el Ayuntamiento por el que se cierran los centros durante el mes de agosto. Todos los gobiernos hemos respetado ese acuerdo y desde hace más de 25 años se cierran los centros. Pero queda un equipo de guardia constituido por profesionales de dependencia, discapacidad, atención a la infancia, atención a las personas en riesgo de exclusión, personas sin hogar, emergencias sociales y el equipo multidisciplinar para atención de urgencias con trabajadores sociales y un psicólogo además del equipo de triaje y Eracis".

Quintero igualmente lamenta que Adelante Andalucía "no sepa ni siquiera dónde se encuentran las zonas de trabajo social de la ciudad o están mintiendo, ya que el centro que queda abierto para atender a las personas vulnerables es el edificio central de la Delegación, ubicado en San Benito, y no en Las Delicias como erróneamente denuncia la formación andalucista. Es un centro en el que atienden a las personas que lo solicitan y además en turnos rotatorios atienden las urgencias que puedan entrar".

"Desde la Delegación queremos mandar también un mensaje de tranquilidad ya que las familias vulnerables no se quedan desasistidas durante el mes de agosto como de forma alarmista denuncia el partido político. Estamos abiertos ante cualquier urgencia o emergencia, como de hecho se demostró el pasado domingo con el incendio de la zona de Montecastillo que ya había preparado un equipo de la Delegación que, afortunadamente, no tuvo que intervenir", asegura Yéssika Quintero.

La delegada también subraya que "actualmente no tenemos listas de espera en la Delegación ya que el triaje se sigue realizando con normalidad y las solicitudes que entran se atienden. Igualmente, las citas online y la página web funcionan perfectamente, si Adelante no sabe cómo funcionan hay un video de la Eracis en las redes sociales qué explica cómo se utilizan".

Por otro lado, también la delegada aclara que "las ayudas económicas se pagan los días 5 de cada mes lo que se genera el mes anterior, es decir, mes a mes, por lo que no se dilata ni aplaza el pago".