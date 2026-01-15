El Ayuntamiento de Jerez avanza en el proceso de selección de 40 trabajadores para los autobuses urbanos

Uno de los nuevos autobuses urbanos de Jerez en una parada de la calle Larga

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha informado sobre los asuntos más importantes que se han abordado este jueves en la reunión del consejo de administración de la sociedad de Comujesa.

Entre ellos, ha destacado el visto bueno a las bases del proceso selectivo para la contratación de personal, con el objetivo de cubrir en esta corporación municipal hasta 40 puestos de trabajo de diversas categorías profesionales, todos ellos de carácter fijo discontinuo, a excepción de un puesto fijo de auxiliar administrativo.

Por un lado, en este consejo se han aprobado las bases reguladoras del proceso selectivo para la contratación de 3 auxiliares administrativos del servicio de transporte urbano, otros 3 de mecánico oficial de primera y 4 puestos de lavacoches. Igualmente, se han aprobado las bases reguladoras del proceso selectivo para cubrir 30 plazas de conductores (agentes único) del servicio de transporte urbano municipal.

Jaime Espinar ha explicado que “estas nuevas bases para la selección de personal se corresponden con las medidas que está adoptando el gobierno municipal para mejorar este servicio público y ponerlo a la altura de lo que Jerez necesita y merece”.

En este sentido, ha recordado que “el objetivo del gobierno municipal no sólo se centra en la renovación completa de la flota, sino en la mejora de todo este servicio público tan necesario y para ello es necesario disponer del personal adecuado”.

También se ha referido a que “el Ayuntamiento continuará trabajando hasta ver cumplido el objetivo de impulsar la modernización del conjunto de infraestructuras como postes de paradas y marquesinas, la localización de los vehículos con sistema GPS o la optimización de las líneas en servicio”.

En esta reunión, el consejo de Comujesa ha acordado también la reanudación de la licitación de los 25 nuevos autobuses urbanos iniciada por el Ayuntamiento, con el voto en contra de los consejeros del PSOE. Esta votación se ha celebrado tras dar conocimiento de la desestimación, por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Jerez, del recurso especial interpuesto por José Antonio Díaz, en calidad de consejero de Comujesa (Grupo Municipal PSOE), contra el expediente de contratación de este suministro necesario para la renovación completa de la flota del servicio público de transporte.

La resolución a favor de la gestión del gobierno municipal, en la que se levanta la suspensión acordada, hace posible continuar con el expediente de contratación en el mismo punto en el que fue paralizado por el recurso, concretamente, en los últimos días de plazo de presentación de ofertas.

Esta contratación se corresponde con la segunda fase del proceso de renovación de la flota de autobuses urbanos que aborda el gobierno municipal para que Jerez disponga "de un servicio de transporte urbano sostenible y que ofrezca garantías de seguridad y eficacia a la ciudadanía".

La primera parte de este objetivo finalizó con 25 nuevos autobuses en circulación desde el último trimestre del año pasado. Para completar este proceso, el Ayuntamiento continuará con la licitación de estos otros 25 vehículos que llegarán a Jerez, hacia el final de la legislatura.