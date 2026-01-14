El Tribunal de Recursos Contractuales levanta la suspensión de la compra de los nuevos autobuses urbanos

El Tribunal de Recursos Administrativos del Ayuntamiento de Jerez, el órgano independiente que debe velar por el cumplimiento de la legalidad en los procedimientos de contratación municipales, ha desestimado el recurso que presentó el PSOE por la licitación emprendida por la empresa municipal Comujesa para la adquisición de nuevos autobuses para el transporte público.

Este procedimiento se encontraba suspendido de manera cautelar desde finales del pasado mes de noviembre tras la reclamación presentada por los socialistas que advertían de que el expediente podría no cumplir con la Ley de Contratación Pública. En su resolución, fechada el pasado jueves día 8, este órgano ha decidido desestimar el recurso y levantar la suspensión determinando que el proceso cumple ahora con los preceptos legales.

De este modo, el ejecutivo ha podido salvar el procedimiento al haber celebrado un pleno con carácter extraordinario el pasado día 5 donde se aprobó el compromiso del Ayuntamiento de financiar el 'renting' de los nuevos vehículos, uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE en el escrito que había presentado dos meses antes y que motivaron la suspensión cautelar de la licitación. De este modo, tras este pronunciamiento del órgano, la mercantil municipal tiene previsto celebrar este próximo viernes un consejo de administración donde ratificará el levantamiento de la suspensión y la continuidad del proceso.

En la mañana de este miércoles la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, publicó en sus redes sociales personales, y que fue redifundido por las del Ayuntamiento, donde anuncia que "en próximas semanas" "haremos" —no habló de continuación— el proceso de contratación para que el transporte público municipal cuente con otros 25 vehículos nuevos. Ahora bien, en él no se hacía mención de la decisión adoptada por el tribunal, sino que explica que se prevé hacer una licitación "con total transparencia y dentro del cumplimiento de la legalidad".

El Tribunal de Recursos Contractuales ha acabado desestimando los dos argumentos esgrimidos por el PSOE en su recurso. Así, por un lado, la formación socialista echaba en falta la inclusión de un compromiso expreso de que el Ayuntamiento, como único accionista y principal financiador de la empresa municipal, aportará los fondos necesarios para que la mercantil pueda asumir el coste anual del 'renting' de estos vehículos, estimado en unos 1,7 millones de euros anuales. Y, por otro, señalaba que el expediente adolecía de una justificación de la solvencia económica que deberá acreditar la empresa que se haga con el 'renting'.

En este sentido, este órgano señala que la Ley de Contratación Pública obliga a que este expediente cuente con el compromiso presupuestario, tal y como sostenía el PSOE. Ahora bien, considera que este precepto se ha cumplido "de facto et de iure" tras el acuerdo adoptado por el pleno municipal el pasado día 5, más de dos meses después del inicio del expediente, y que se ha incluido con posterioridad en el procedimiento. Asimismo, rechaza el otro argumento determinando que la normativa no obliga a incluir el aspecto alegado.

Por lo tanto, el Tribunal levanta así la suspensión de la licitación que se había decretado el pasado 24 de noviembre. Tras esto, se reunirá Comujesa para continuar adelante con el procedimiento cuyo plazo de presentación de ofertas estaba a punto de concluir cuando se presentó el recurso y se adoptó la medida cautelar.

Esta contratación es una segunda fase del proceso de renovación de la flota de autobuses urbanos. Ya se ejecutó una primera con 25 nuevas unidades que ya se encuentran en circulación desde el último trimestre del año pasado. Y ahora se debe volver a licitar un segundo contrato para otros 25 vehículos con los que se estima que el servicio cubrirá la práctica totalidad de autobuses que necesita en la actualidad. No obstante, estas nuevas unidades no estarán en circulación hasta, como muy pronto, finales de este año o principios del año próximo.

El PSOE estudia denunciarlo

Una vez conocida la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, el PSOE ha señalado a este medio que está estudiando la posibilidad de recurrir a la vía contenciosa tras rechazarse su recurso al considerar que el procedimiento continúa incumpliendo la normativa.. El portavoz de la formación, José Antonio Díaz, señaló que está a la espera de dos solicitudes que ha realizado en los últimos días.

Así, por un lado, ha presentado alegaciones al acuerdo de pleno donde se ratificó el compromiso presupuestario del Ayuntamiento para financiar el 'renting' de los nuevos autobuses. Y, por otro lado, ha solicitado a la Intervención Municipal que le informe "por escrito" si este acuerdo plenario debe contar o no con un informe de este órgano de su posible repercusión en el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del Ayuntamiento..