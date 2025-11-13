El Ayuntamiento de Jerez avisa de un bulo y advierte de que no se suspenden las clases

El Ayuntamiento de Jerez, a través de sus redes sociales, advierte del bulo que está circulando por internet y que asegura que se han suspendido las clases en los centros educativos de Jerez este viernes 14 de noviembre. Es falso y se recuerda que sí hay colegio este viernes.

"Se esta moviendo esta publicación, que corresponde a una publicación falsa, para intentar confundir. Actualmente Aemet establece aviso amarillo para el viernes", explican desde el Ayuntamiento, recordando que no se han suspendido las clases, ya que no hay alerta (aviso) naranja ni la Junta de Andalucía ha dado indicaciones para suspender la actividad lectiva.