El Ayuntamiento de Jerez cierra las instalaciones deportivas al aire libre y los parques

El Ayuntamiento de Jerez ha comunicado esta mañana el cierre preventivo de parques, instalaciones deportivas así como el Zoobotánico y el cementerio de la Merced ante las adversas condiciones meteorológicas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles día 5 tanto en la ciudad como en la campiña.

Según una publicación en redes sociales del Consistorio, se ruega a la población a "extremar las precauciones".

"Prudencia para evitar riesgos innecesarios"

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado a los ciudadanos "prudencia" y evitar "riegos innecesarios" ante la "alerta naranja" por lluvia y viento prevista para este miércoles en diversos puntos de la comunidad, Asimismo, ha pedido aplicar el "sentido común" ante lo que se espera en esas provincias: "No pasar por arroyos, ni ríos, ni por zonas inundables; no bajar, si hay ya una lluvia intensa, a recoger el coche al sótano, y no dejar los coches al lado de un arroyo, ni de un río".

De igual forma, el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha pedido a la población "extremar la precaución y mantener una conducta responsable".

Recomendaciones a la población

Además, ha recomendado seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además sorprende una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo cuando el agua sobrepase el eje de la rueda. Asimismo, ha señalado que tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En cuanto al viento, ha recomendado cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (macetas, toldos, tendederos, sillas,...) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En la vía pública, ha indicado que no se deben proteger del viento junto a muros o tapias, y hay que alejarse de cornisas o árboles que puedan desprenderse. Se deben extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. En días con fuertes vientos es preferible no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas.

Si las fuertes rachas sorprende durante un viaje en coche, ha indicado a la población que no debe quedarse dentro del vehículo, sino que buscar un lugar seguro donde poder refugiarse. Por úlitmo, ha pedido mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al 112.