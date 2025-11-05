Alerta Naranja en Jerez: horas con más lluvia y viento

Zonas de España en las que se ha activado avisos naranjas y amrillos este miércoles 5 de noviembre por lluvias, tormentas y vientos

"Buenos días, pedimos prudencia y precaución", y "Rogamos extremen las precauciones" son los requerimientos instados a la población por parte del Servicio de Emergencias 112 Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez ante la extrema y adversa situación meteorológica que se vivirá este miércoles 5 de noviembre en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, con aviso naranja, y Córdoba y Granada con aviso amarillo.

Aquí, en Jerez de la Frontera y su campiña, según confirma hoy la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, hay activados dos avisos naranjas por lluvias y tormentas y otro amarillo por vientos, ya que respectivamente se espera, en la segunda mitad de la jornada, precipitaciones acumuladas de 30 litros en una hora y ráfagas de vientos de hasta 70 km/h.

Meteorología destaca el riesgo importante de que se registren "tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar que vayan acompañdas de granizo grande y que se produzcan tornados".

La Agencia Estatal activará en Jerez y su zona rural los dos avisos naranja y el amarillo por lluvias, tormentas y vientos entre las 16:00 horas de la tarde y las 22:00 horas de la noche de este miércoles 5 de noviembre.

Horas con más lluvia y viento este miércoles 5 en Jerez y su campiña

Los dos avisos naranjas por lluvias y tormentas se activarán a las cuatro de la tarde. Durante la segunda mitad de la jornada, un frente cruzará de oeste a este todo nuestro territorio.

Según los datos ofreceidos por la Aemet, y consultados por este medio a primera hora de estas mañana, se prevé 3 litros por metro cuadrado entre las 17:00 y las 18:00 horas.

El otro tramo horario de la jornada que podría estar afectado por las precipitaciones sería el concentrado entre las once de la noche y la medianoche con 0,1 mm.

Alerta Naranja en media Andalucía

La Aemet anuncia para esta jornada complicada en Andalucía cielos nubosos aumentando a cubiertos, con chubascos tormentosos que se extenderán de oeste a este durante la segunda mitad del día, más intensos en la mitad occidental donde pueden ser localmente muy fuertes, y por los que se activará el aviso naranja en Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, y amarillo en Córdoba y Granada.

Las temperaturas experimentarán cambios ligeros, con un ascenso de las máximas en el interior oriental, y los vientos soplarán flojos variables, aumentando a moderados o fuertes de componente sur durante la tarde y quedando flojos de componente oeste al final del día.

Habrá rachas ocasionalmente muy fuertes por la tarde en la mitad occidental, asociadas a las tormentas, y vientos de levante moderado en el litoral mediterráneo, fuerte en el Estrecho.

Mañana se preven cielos nubosos, acompañados de chubascos en la parte suroriental de la comunidad durante la madrugada, temperaturas en descenso, notable en las máximas del interior y localmente extraordinario en el tercio oriental, y vientos de flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental.