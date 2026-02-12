El Ayuntamiento de Jerez concede licencias de obras para la construcción de 46 viviendas

La junta de gobierno local ha concedido en esta última semana licencias urbanísticas para la construcción de un total de 46 viviendas, repartidas en tres promociones más distintas unifamiliares, que se ubicarán en diferentes puntos de la ciudad. Estas nuevas autorizaciones permitirán seguir ampliando la oferta residencial de Jerez en los próximos meses, continuando así con la tendencia de crecimiento que está experimentando el sector inmobiliario en la ciudad, que mantiene puesto su foco en Jerez como ciudad referente para generar nuevas oportunidades de inversión.

Las licencias concedidas tienen como objeto, por un lado, la construcción de 23 viviendas, locales, garajes y trasteros en terrenos del A.P.I. 6.V.2. 'Circo II'. Concretamente, el edificio se ubicará en una parcela de 9.983,02 metros cuadrados de superficie, con fachada a las calles Santo Domingo y Circo.

Asimismo, se ha autorizado la construcción de otro edificio de cuatro plantas para 10 viviendas en la calle Naranjas 6, las cuales se distribuirán en tres viviendas en plantas baja, primera y segunda, todas de dos dormitorios, y una en el nivel superior, con un dormitorio. La tercera promoción que se va a construir se ubicará en una manzana del API Las Flores, Unidad de Ejecución A.4S1, y constará de otras 10 viviendas.

Igualmente, se han concedido licencias para tres unifamiliares, una en la zona de Matacardillo, otra en la calle Cartuja y la tercera en la calle José María Olazábal.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha subrayado que estas 46 viviendas se suman a las 201 que obtuvieron su licencia en enero pasado, sumando así un total de 247 en lo que va de año. “Jerez está viviendo un buen momento en cuanto a inversiones para nuevos proyectos residenciales, tal y como nos confirman los datos de licencia, lo que significa que el trabajo que estamos desarrollando desde el Gobierno municipal, en pro de favorecer un urbanismo activo y dinámico para estimular la actividad económica, está dando resultados”.

A ello se une, tal como ha señalado la responsable municipal, “la confianza del sector privado en las posibilidades de Jerez para hacer viables sus proyectos, y la buena receptividad que encuentran las empresas en la Delegación de Urbanismo y en este Ayuntamiento, que siempre está abierto a la inversión, dando facilidades para promover la disponibilidad de suelo y agilizando los trámites administrativos necesarios”.