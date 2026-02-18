Los jóvenes de Jerez reflexionan sobre las relaciones de pareja y la igualdad a través de la literatura

La teniente de alcaldesa de Igualdad, Susana Sánchez, y la delegada de Educación, Nela García, han presentado una nueva edición del Certamen de Poemas y Cartas de Amor en Buen Trato, actividad con la que la Delegación de Igualdad y Diversidad continúa trabajando en la sensibilización en el ámbito educativo, con la colaboración de los institutos de la ciudad.

Esta presentación se ha celebrado en el colegio Fundación Xafer San José, con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo, FP y Universidad en Cádiz, José Ángel Aparicio. El certamen, que alcanza su octava edición, se presenta en el mes de San Valentín, invitando a los jóvenes a reflexionar sobre los estereotipos tradicionales del amor romántico y a escribir sobre relaciones de amor y amistad libres, autónomos, respetuosos y de cuidado mutuo. En el acto, han intervenido tanto el presidente de la Fundación Xafer, Javier Fernández, como la directora del colegio, Bárbara Rodríguez.

Susana Sánchez ha señalado que “queremos plantear al alumnado una reflexión crítica sobre todos los mensajes que recibimos sobre el amor romántico, que se espera que sea para toda la vida, que los celos son una señal de amor, que el amor todo lo puede… Tenemos que desmitificar el amor romántico y potenciar el amor en buen trato, que es el que nos ofrece un espacio de crecimiento personal, y que empieza por el amor a uno mismo. El amor en buen trato a nuestra pareja, a nuestra familia, amistades, el amor en buen trato dentro de nuestro centro educativo, ese es el objetivo sobre el que queremos reflexionar con este certamen”.

Tanto Nela García como José Ángel Aparicio han animado a todo el alumnado a participar, recordando que actividades como esta suponen una apuesta por la formación en valores y contribuyen a dar un merecido protagonismo a la comunidad educativa en la construcción de una sociedad mejor.

El presidente de la Fundación Xafer, Javier Fernández, y la directora del colegio, Bárbara Rodríguez, han expresado su compromiso con actividades educativas tan enriquecedoras como este certamen, compromiso demostrado en anteriores ediciones con una importantísima participación por parte de su alumnado.

El Certamen de Poemas y Cartas de amor en buen trato pretende promover la creatividad personal y social del alumnado a través de la expresión literaria, así como visibilizar y difundir modelos de relaciones afectivas en buen trato. Podrán participar estudiantes de entre 12 y 18 años de ESO, Formación Profesional Básica, Bachillerato y Ciclos Formativos matriculado en centros educativos de Jerez el presente curso 2025-2026.

La temática de los poemas o cartas será el amor en buen trato, un amor en mayúsculas, construido sobre la base de la igualdad de derechos y deberes entre las personas que conforman la relación. El amor en buen trato asume como valores el respeto, la libertad, la autonomía, la reciprocidad y la cooperación. Supera los límites del sexo y del género y se muestra en diversidad de formas de relaciones afectivas. Se invita al alumnado a reconocer los mitos, limitaciones y riesgos asociados al amor romántico, y a reconocer las relaciones sanas porque contribuyen al crecimiento de las personas y a la alegría de vivir.

Los trabajos deberán ser originales, inéditos, no habiendo sido premiados en ningún otro certamen o concurso a excepción de concursos o certámenes organizados por cada centro educativo para fomentar la participación en esta edición del presente certamen.

La extensión máxima de las cartas o poemas será de 350 palabras. Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos y se admiten trabajos de carácter colectivo. Los trabajos se enviarán por correo electrónico antes del 20 de marzo a la siguiente dirección: formacion.igualdad@aytojerez.es.

Se establecen dos categorías de participación, una para 1º, 2º, 3º, y 4º E.S.O. y F.P. Básica y otra para 1º y 2º Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Cada categoría constará de dos premios, un primer premio de Tablet y Diploma y un segundo premio de Libros y Diploma .Los poemas y cartas ganadores enriquecen el Recetario de Relaciones Amorosas y Sabrosas, un material pedagógico con el que se continúa trabajando en los objetivos del certamen. El fallo del jurado se hará público a partir del 17 de abril.