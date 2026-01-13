El Ayuntamiento de Jerez convoca un minuto de silencio en repulsa por el asesinato por violencia de género de una mujer en Olvera

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido el minuto de silencio que se ha celebrado este martes en la puerta del Ayuntamiento, en repulsa por el trágico suceso por violencia de género acontecido este fin de semana en la localidad gaditana de Olvera, y como muestra de apoyo y solidaridad con la familia de la mujer asesinada. Este minuto de silencio ha contado con la presencia de miembros de la Corporación, Consejo Local de las Mujeres, plantilla municipal y ciudadanía, y se ha convocado de forma paralela en todos los edificios municipales.

La alcaldesa ha agradecido el respaldo del minuto de silencio por parte de la ciudadanía manifestando que “quiero trasladar nuestro pésame a sus hijos y a todo el pueblo de Olvera. El mismo día llamé a la alcaldesa de Olvera para trasladarle el pésame como presidenta la FEMP y también como alcaldesa de Jerez. Desde el primer momento nos pusimos a su disposición para expresar nuestro pesar por este asesinato vil. En el momento en el que ayer se confirmó que había sido un asesinato por violencia de género, convocamos este minuto de silencio”.

La regidora ha reivindicado que “basta ya, ni una mujer más asesinada. Es lamentable que se utilice la violencia con cualquier causa, pero es especialmente lamentable que se asesine a una mujer simplemente por el hecho de serlo”.

García-Pelayo ha recordado que “ayer se condenó por parte de la Diputación de Cádiz, también con toda la ciudadanía, y decir que nunca nos vamos a cansar de condenar la violencia machista. Exigimos contundencia, fuerza y todo el peso de la ley sobre los asesinos. Es impresentable que a día de hoy sigan muriendo mujeres por violencia de género y seguimos pidiendo el endurecimiento de las penas para los maltratadores y para los asesinos”.

La vicepresidenta del Consejo Local de las Mujeres, Coral García Gago, ha señalado que “cada vez que asesinan a una mujer estamos perdiendo una vida, estamos perdiendo sueños, estamos perdiendo toda una familia. Ella deja hijos, y no podemos seguir consintiendo esto. Como sociedad estamos fracasando en algo, es verdad que se están poniendo medios, pero tenemos que analizar por qué las mujeres no nos sentimos seguras ante una denuncia, por qué los medios que existen no son capaces de protegernos, y decimos igual que la alcaldesa que basta ya, que ninguna mujer más asesinada por violencia machista”.

El caso de la mujer asesinada por violencia de género en Olvera es el tercero en lo que va de año en España, y el segundo en Andalucía. Desde el año 2003, cuando comenzaron a contabilizarse estos asesinatos oficialmente, son 1344 los casos registrados en nuestro país.